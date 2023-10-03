Как почистить грецкие орехи без молотка: простой способ 3.10.2023, 13:16

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Простой лайфхак не отнимет у вас много усилий и времени.

Грецкий орех – это полезный продукт, насыщен многими витаминами, которые улучшают работу мозга и предотвращают сердечные заболевания. Но достать орех из скорлупы не так легко и нужно приложить немало усилий.

«Обозреватель» нашел простой способ, который поможет легко справиться с этим. Вам не понадобится молоток или другой тяжелый предмет.

На первый взгляд кажется, что очистить скорлупу с трещиной легче, чем выбрать целый орех, но это не так. Поэтому обращайте внимание на повреждение верхней оболочки.

Наберите в миску теплую воду, окуните в нее грецкие орехи и оставьте на 30-60 минут. Вода поможет размягчить скорлупу и сделает ее более эластичной.

Затем извлеките орехи и нажмите немного пальцами на скорлупу, она должна треснуть. Избегайте сильных ударов или тяжелых предметов, чтобы не повредить сердцевину.

Если некоторые орехи все же трудно очистить, попробуйте проколоть скорлупу ножом. После того как вы достали сердцевину, высушите ее на свежем воздухе или промокните бумажным полотенцем.

Чтобы сохранить грецкие орехи до весны, нужно соблюдать несколько правил.

Избегайте света и влаги

Храните орехи в непрозрачных контейнерах, пакетах или мешках. Все емкости должны быть герметичные, чтобы посторонние запахи не смогли попасть внутрь.

Температура

Оптимальная температура – от 0°C до 4°C. Это может быть холодильник или подвал, если там нет плесени и грибка.

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