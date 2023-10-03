Хоккеист из Беларуси, арестованный вчера в США, вышел на свободу 3.10.2023, 13:50

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Егор Романов

Спортсмен был задержан по ордеру двухлетней давности.

Как стало известно Tribuna.com, белорусский хоккеист Егор Романов находится на свободе и примет участие в ближайших матчах «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» в Североамериканской хоккейной лиги (NAHL).

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмен был задержан в перерыве матча по ордеру двухлетней давности по подозрению в «нападении при отягчающих обстоятельствах c использованием транспортного средства».

В юниорах «Эсмарк Старз» уроженец Минска играл с 2018 года, затем в 2021-м сменил команду на Wichita Falls Warriors (Оклахома), в 2022-м — на Boston Advantage, а в нынешнем году перешел в нью-гемпширский клуб. В текущем сезоне Романов провел четыре игры в NAHL, где заработал две штрафных минуты.

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