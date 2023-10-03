Белорусов с военными билетами массово вызывают на повторные медкомиссии 10 3.10.2023, 13:59

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С чем это связано?

В феврале власти Беларуси приняли закон о пересмотре критериев к годности призывников. Судя по всему, военкоматы начали активно им пользоваться. В редакцию «Зеркала» написали люди из разных городов Беларуси, которых недавно позвали пройти медкомиссии заново, а некоторых уже призвали в армию.

Имена собеседников изменены в целях безопасности.

Владиславу 25 лет, он из Витебска и военный билет получил на руки 8 лет назад. Из-за кифоза (искривление верхней части позвоночника) и плоскостопия его признали негодным к службе в армии с пометкой «не подлежит медицинскому переосвидетельствованию».

— По домашнему адресу пришла повестка — 17 октября явиться на медкомиссию. Думаю, за ней последует и призыв. Ехать и узнавать неохота, — говорит молодой человек. — Сейчас я работаю за границей и собирался съездить в Беларусь. Повестка пришла за неделю до того, как я планировал ехать домой. Повезло, что не поехал раньше — надо свечку в церкви поставить.

У 22-летнего Вячеслава из Минска был похожий диагноз — кифоз третьей степени. В 2020 году его не взяли в армию. Дали военник с предписанием пройти повторную медкомиссию в течение трех лет.

— По дурости пошел в военкомат и теперь годен, — сокрушается парень. — Медкомиссия подтвердила диагноз, но, видимо, сейчас он уже не дает права на отсрочку. Через неделю призывная комиссия, в конце октября уже забирают в армию. У друзей, у которых были отсрочки, ситуация такая же. Новых отсрочек не дали, почти все идут служить в октябре.

Вячеслав планировал переезд в Польшу, но «финансы не позволили». Говорит, что со своей участью «смирился».

— Выхода нет — придется идти в армию. К своей болезни я привык (хотя чем старше становлюсь, тем больше она дает о себе знать). Кифоз — это сутулость. Проявляется как постоянная легкая боль в спине. Усиливается при нагрузках и от долгой сидячей работы, — заключает молодой человек.

Пригласили в военкомат и 24-летнего мужа Елены. Супруги живут в небольшом городе в Гомельской области. Мужа в армию не призвали — тоже из-за болезни позвоночника. Повторную медкомиссию он должен был пройти до 2024 года. По словам женщины, повестку они не получали. Из военкомата им просто позвонили.

— Сначала сказали, чтобы пришел осенью. Если не получится — в январе. Повестку с точной датой муж так и не забрал, на комиссию не ходил и не планирует, — объясняет Елена. — В военкомате сказали, что такие проверки — обычная практика. Пообещали не отправлять в часть до окончания термина отсрочки. Проверять не хотим — наш знакомый ушел в армию в мае, хотя отсрочка была до осени. Ее отменили.

Получил повестку и 23-летний Александр из районного центра в Могилевской области. Год назад медкомиссия поставила ему диагноз: неревматический порок сердца. В октябре парню нужно будет пройти повторное обследование.

Военкомат: «Мы обычные исполнители»

Под видом руководителя предприятия, сотрудникам которого пришли повестки, журналист «Зеркала» дозвонился в военный комиссариат Могилевской области.

— Приходят повестки людям, которые раньше получали отсрочки на несколько лет по состоянию здоровья. Насколько это массовая практика? К чему готовиться?

— Неправильно называть это отсрочкой. Люди были зачислены в запас по состоянию здоровья. По белорусскому законодательству они обязаны пройти медицинское переосвидетельствование в течение определенного срока. Отсрочка дается только призывникам. Вы описываете случай не призывника, а военнообязанного с военным билетом на руках.

Да, согласно постановлению Совета Министров №868 о военно-врачебной экспертизе, военнообязанные должны переосвидетельствоваться в течение трех лет. В начале текущего года в постановление были внесены изменения. И теперь мы вызываем военнообязанных на переосвидетельствование по определенным медицинским статьям.

Если ваши сотрудники повторно будут признаны негодными, то все будет с ними нормально — продолжат добросовестно трудиться на благо вашей организации. Если же подтвердится, что по новым медицинским статьям они годны к службе, будут переданы на воинский учет призывников и направлены для прохождения срочной службы.

— У сотрудника медкомиссия через несколько дней. Его могут забрать в армию уже в этот осенний призыв?

— Это решается индивидуально в каждом случае. Что за человек? Какие у него были болезни? Какие семейные обстоятельства? Не зная всей картины, не могу конкретно сказать.

— Наверное, очень много людей сейчас вызывают на повторные медкомиссии? Людей, которых раньше не брали в армию из-за близорукости, плоскостопия, сколиоза.

— Понимаете, не представители областного военкомата вносили изменения в список болезней. Это медики определяли. Вопрос к ним, а не к военным. Мы обычные исполнители. Делаем все, что нам предписано нормами законодательства. Сами ничего не выдумываем.

С какими заболеваниями теперь берут в армию?

Согласно постановлению Минобороны, годными для прохождения срочной военной службы и службы в резерве признаются люди с ожирением второй степени и индексом массы тела 37 кг/м². Ранее им присваивался статус НГМ (негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное время).

Также по новой инструкции для срочной службы в армии подходят люди с близорукостью любого глаза в одном из меридианов более 6 дптр и до 8 дптр, с геморроем без выпадения узлов, с легким течением бронхиальной астмы (или при отсутствии приступов более пяти лет), с некоторыми формами плоскостопия и деформации стопы (подробнее об этом можно почитать в графе «г» пояснений к подпункту 13.5 инструкции).

Уточнение по степени годности также коснулось призывников с заболеваниями эндокринной системы, расстройством питания, заболеваниями нервной системы и сердечными недугами, болезнями кожи, позвоночника.

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