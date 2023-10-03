«Строить дома на несколько семей было неправильно» 1 3.10.2023, 14:12

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Как живет необычный дачный поселок под Минском.

Этот дачный поселок под Минском удивит тех, кто мыслит шаблонами про «щитовой домик», «туалет на улице» и «5 соток». Несмотря на то, что дачи в этих местах строились в конце 70-х, комфорту в них могут позавидовать многие современные товарищества. К тому же, на этих дачах можно наслаждаться привилегиями загородной жизни, практически не покидая столицу — до центра на машине можно добраться за 20 минут. В общем, едем и смотрим, пишет realt.by.

Садовое товарищество «Политехник БНТУ» располагается в Папернянском сельсовете, недалеко от Минского моря и деревни Приморье.

Дачи в этих живописных местах появились в 1979 году. Строились они для отдыха работников Минского политехнического института (его потом переименовали в БНТУ).

Как и загородные дома для академиков в Раубичах, эти коттеджи под Минском также возводились по единому проекту. Всего получился 21 блокированный дом. Каждый — на несколько квартир.

Въезжаем на дачи и начинаем рассматривать здешние коттеджи из силикатного кирпича. Какие-то из них хозяева уже перестроили, обшили сайдингом или оштукатурили, но некоторые постройки сохранились и в первозданном виде. Кстати, отметим и буйную растительность в поселке. Если 40 лет назад дачи, возможно, и возвышались над окружающими просторами, то теперь они целиком утопают в зелени.

На одной из улиц встречаем местную жительницу Елену. Она вместе с мужем отдыхает на даче летом. Рассказывает, что планировки коттеджей в СТ изначально были разными. Есть дома, рассчитанные на 4 семьи, есть на 6. Правда, с течением времени квартиры в домах выкупались, перестраивались и теперь есть дома, в которых живет 1 или 2 семьи.

− Вообще, на мой взгляд, строить дома на много семей было неправильно. Может, раньше было и нормально, но теперь нам не нравится — очень шумно. У молодежи — свои интересы, у кого-то дети маленькие, у кого-то гулянки, а нам тишины хочется. Мы уже пожилые, приезжаем просто отдохнуть, ничего уже и не сажаем. Только цветы.

Придомовые участки в «Политехнике», кстати, тоже получились разными. Кому-то досталось 7−8 соток, а кому-то и 14.

Наша новая знакомая рассказывает, что ее дача состоит из 3-х уровней. Есть подвал, на первом этаже кухня, комнаты и туалет с ванной, на втором — мансарда. Площадь подобной постройки, как у хорошего современного дома — около 130 квадратных метров.

− Все удобства тут были сразу. Дома строились с туалетами. Сейчас тут все есть — и газ, и вода, и интернет, и телефон. Воду редко отключают, всегда есть. С коммуникациями тут в целом порядок, поэтому некоторые семьи живут здесь круглый год. Совсем рядом небольшой лесок есть, народ ходит туда за грибами.

Елена говорит, что дороги в товариществе — нормальные. Транспорт из Минска и в Минск ходит отлично. Есть очень много автобусов и маршрутка, которая едет до Комаровского рынка. Остановка находится на повороте к дачам, до нее нужно немного пройти, а уже оттуда добраться до города очень просто.

Никакой особенной инфраструктуры в самом поселке нет. Ближайшая детская площадка, а также продуктовый магазинчик есть в садовом товариществе «Текстильщик». По словам местной жительницы — магазин хороший. На обратном пути мы заехали туда за мороженым и водичкой — выбор и того, и другого, действительно есть.

Что тут продается?

Самый недорогой вариант — дача площадью 88 квадратных метров, стоящая на участке в 8 соток. Заметно, что первоначальное строение было полностью перестроено. На даче появилась пристройка с окнами в пол. Есть канализация и центральный водопровод. Правда, внутри отделка так и не завершена. Стоимость — 45 тысяч долларов.

Следующий вариант — аутентичная дача 1979 года постройки. Ее общая площадь — 127 квадратных метров. Есть водопровод, канализация, телефон, интернет, телевидение. Газ — проходит рядом. К даче примыкает ровный благоустроенный участок в 6 соток − с плодоносящим садом, декоративными кустарниками, цветами. Также тут есть два гараж — один в цокольном этаже дома, второй — отдельно стоящий с пристройкой. Дополнительно есть земельный участок в частной собственности для ведения садоводства. Стоимость — 52,5 тысяч долларов.

Этот дом также построен в 1979-м году и имеет площадь в 128 квадратов. От соседей его отличает большая площадь участка — сразу 14 соток. В доме есть отопление паровое на газу, а также печь. Участок, на котором стоит дача, крайний − примыкает к лесу. На участке стоит кирпичный гараж на 2 машины. Также тут посажен сад: яблони, черешня, вишня груши и много кустарников. Вода в доме артезианская — скважина 100 метров глубины, свет, газ и канализация — центральные. Стоимость — 90 тысяч долларов.

К дачам «Политехник БНТУ» примыкают дачи «Армеец-1», которые были возведены в то же время и по такому же проекту. Здесь продается еще два дома.

Этот кирпичный дом, пригодный для проживания, с недостроенной пристройкой из силикатных блоков имеет площадь в 58 квадратов. Тут есть газ, холодная вода, канализация — все коммуникации центральные, заведены в дом. Дом состоит из двух комнат, большой лоджии, кухни, санузла и веранды. На участке в 6 соток есть беседка, мангал, качели, батут, декоративный пруд, детский игровой домик. В придачу идет ухоженный сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Стоимость — 45 тысяч долларов.

А вот эта дача полностью готова к круглогодичному проживанию. Дом построен из кирпича, утепленного и обшитого сайдингом. Его площадь — 77 квадратов, земельный участок − 4,3 сотки. Здесь есть все центральные коммуникации: газ, свет, вода, канализация, телефон и интернет. В доме установлен кондиционер, электрокамин, есть отопление. Въезд в товарищество оборудован воротами и охраной. Стоимость — 90 тысяч долларов.

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