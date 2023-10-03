Названа популярная специя, которая лечит сердце и продлевает жизнь на восемь лет 3 3.10.2023, 14:28

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Опубликовано новейшее исследование ученых.

Эту специю добавляют в блюда во всем мире, она стала неотъемлемой частью жизни каждого готовящего. Ученые неоднократно подтверждали ее полезные свойства и еще раз доказали – она действительно целебна. Это перец чили. Последние исследования ученых позволили получить некоторые интересные факты о реальных лечебных свойствах перца для здоровья сердечно-сосудистой системы, пишет Skeptical Raptor.

Чем полезен перец чили для здоровья: исследование ученых

Ученые исследовали потенциальные преимущества постоянного употребления перца чили в пищу. В этом эксперименте приняли участие более 23 000 человек, которым сказали вести пищевой дневник, чтобы отслеживать употребление специи. На основании полученных данных, людей поделили на группы: те, кто ел очень мало перца, те, кто ел 2 раза в неделю, те, кто ел 4 раза в неделю и те, кто ел более 4 раз в неделю.

В результате проведенного эксперимента, во главе с Мариалаурой Боначчо и ее сотрудниками, ученые пришли к некоторым выводам об увеличении продолжительности жизни. Люди, употреблявшие перец более 2 раз в неделю, увеличили продолжительность жизни на 8,2 года по сравнению с теми, кто его не ел или употреблял очень редко. Это не зависело от возраста людей или пищевых привычек, также учитывался пол и количество потребленных калорий в сутки.

Как перец чили влияет на здоровье сердца и долголетие

Исследования показали, что у тех, кто регулярно ел перец чили, риск смертности, вне зависимости от причины, снизился на 23%. К примеру, от болезней сердца риск смертности снизился на 34%. Но употребление специи не повлияло на развитие заболевания раком.

Ученые сравнили данные исследования с другими и обнаружили, что употребление острой пищи напрямую влияет на снижение риска смертности. За это отвечает секретный ингредиент, содержащийся в остром перце – капсаицин. Кроме того, что это соединение дает острый вкус, оно еще благоприятно влияет на укрепление сердечно-сосудистой системы.

Выводы ученых о пользе перца чили

Впрочем, в среде ученых с сомнением относятся к результатам исследования. Поскольку метод ведения пищевого дневника – не очень надежный способ сбора точных данных. Поскольку люди могли забывать их вести или указывали не точные данные. Наверное, не каждый может вспомнить, что он ел на прошлой неделе.

Кроме того, исследователи советуют осторожно относиться к таким выводам, поскольку дело может быть не только в перце. Сбалансированное питание играет гораздо более положительную роль в обеспечении здоровья, чем добавление острой специи в нездоровую пищу.

Однако это исследование очень интересно и дает много информации для дальнейшего изучения влияния перца чили на здоровье сердца. Но не стоит сразу заливать еду соусом с острой специей. Необходимо помнить, что сбалансированное питание и здоровый образ жизни играют ключевую роль в поддержании крепкого здоровья и долголетия.

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