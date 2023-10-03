В Варшаве проходит акция в поддержку Николая Статкевича 3.10.2023, 14:46

Участникам стран ОБСЕ рассказали о белорусских политзаключенных.

В Варшаве в день проведения конференции ОБСЕ по человеческому измерению проходит акция в поддержку лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и других политзаключенных, сообщает Charter97.org

Участники акции держат портреты Николая Статкевича и убитых режимом Лукашенко белорусских политзаключенных Алеся Пушкина, Витольда Ашурка и Николая Климовича.

Участникам конференции раздали листовки с информацией о белорусских политзаключенных, представители разных стран ОБСЕ подходили к пикету и живо интересовались реальной ситуацией в Беларуси.

Организаторами акции выступили активисты партии «Народная грамада» и движения солидарности «Разам».

Напомним, что главный редактор Charter97.org Наталья Радина выступила на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве и потребовала принять срочные меры по спасению людей, которых режим Лукашенко убивает в белорусских тюрьмах.

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