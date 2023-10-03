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Две страны ЕС усилили границу со Словакией после выборов

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  • 3.10.2023, 14:44
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Две страны ЕС усилили границу со Словакией после выборов

Названа причина.

От Словакии, где только что был избран пророссийский премьер Роберт Фицо, отмежевались сразу две страны. Как пишет УНИАН со ссылкой на Reuters, Чехия и Польша предприняли скоординированные действия по введению проверок на границах, объяснив это необходимостью обуздать потоки нелегальной миграции и деятельность контрабандистов.

«Эта мера является необходимой для эффективной борьбы с группами контрабандистов и нелегальной миграцией», – заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Он отметил, что проверки будут проводиться в случайном порядке вдоль всей границы и попробуют ограничить влияние на трансграничное движение. Усиленный контроль начнется в среду и продлится минимум 10 дней.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша столкнулась с скачком нелегальной миграции и задержаний за последние две недели. «Мы обнаружили и задержали 551 нелегального мигранта на границе со Словакией. Эта ситуация побуждает нас к решительным действиям», - сказал он.

Реакция Словакии на ограничения

Словакия столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих в страну. Они направляются в Германию и Западную Европу и прибывают в основном по так называемому «балканскому маршруту», въезжая в Венгрию из Сербии. Эти мигранты – в основном молодые люди с Ближнего Востока и Афганистана. Словакия заявила, что в прошлом месяце количество задержанных нелегальных мигрантов выросло в девять раз и в этом году превысило 27 000. В то же время в правительстве не считают возможным закрыть границу с Венгрией, через которую направляются мигранты. 

Людовит Одор, который продолжает исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства, утверждает, что односторонние меры, принятые Польшей и Чехией, создали «эффект каскада», который повлиял на всех. 

«В данном случае процесс начала Польша, которая находится в предвыборном периоде, а за ней Чехия», - сказал он.

Политическая ситуация в Словакии - это надо знать 

В понедельник, 2 октября, президент Словакии Зузана Чапутова поручила мандат на формирование нового правительства Роберту Фицо - лидеру партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах. Политическая сила выступает за прекращение военной помощи Украине.

Отход Братиславы от поддержки Киева, как прогнозируют эксперты, вряд ли существенно уменьшит поток оружия в Украину, но усилит антиукраинские голоса в Европе.

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