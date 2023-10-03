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Кремль боится за Путина

  • Аббас Галлямов
  • 3.10.2023, 14:55
  • 2,710
Кремль боится за Путина
Аббас Галлямов

В чем смысл лукавства?

По закону выдвижение кандидатов должно организовываться лишь после официального объявления выборов, то есть, - в случае с президентской кампанией - ближе к концу декабря.

Кремль, однако, решил заявить о предвыборных планах главы государства сильно заранее - в начале ноября. Столь ранний анонс в администрации президента объясняют тем, что на ВДНХ в это время состоится открытие выставки достижений народного хозяйства, которая станет идеальным фоном для выдвижения.

Это, конечно, лукавство. Планируя выставку, они могли сразу заложить декабрь и никто бы им не стал возражать. На самом деле выставка - это вообще ерунда, это никакой не информационный повод. Наш народ прекрасно знает, что все эти выставки и торжественные отчеты о достижениях никакого отношения к реальной жизни не имеют.

Истинная цель столь раннего анонса кроется в понимании того, что факт выдвижения Путина на очередной срок приведет к мощной волне негатива. Людьми овладеет мысль: «Господи! Это что же получается?! Это значит, что вот это все еще, как минимум, на шесть лет!»

Кремль боится, что если выдвинуть Путина в декабре, то указанное недовольство задаст тон всей кампании, станет ее эмоциональным фоном. А если объявить о выдвижении заранее, то есть шанс, что к началу кампании негатив начнет спадать.

Эмоции ведь не могут держаться долго, общественность отвлечется на что-то другое. В общем «стерпится - слюбится». Если это случится, то у властей появится шанс навязать кампании какой-то другой бэкграунд - более выгодный для Путина.

Нельзя не признать, что с технологической точки зрения Кремль в данном случае действует грамотно. Если у тебя проблемный кандидат, то негатив надо максимально расфокусировать. Не позволять ему сконцентрироваться в одной точке - ни во времени, ни в пространстве.

Аббас Галлямов, t.me

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