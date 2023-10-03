Синоптики предупредили о сильном ветре в среду

Синоптики предупредили о сильном ветре в среду1
- 3.10.2023, 14:57
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
В среду погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, перемещающегося с юга Швеции на Ленинградскую область России.
На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси сильный порывистый.
Ночью температура +11..+16°С, днем максимально +14..+20°С.