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Синоптики предупредили о сильном ветре в среду

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  • 3.10.2023, 14:57
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Синоптики предупредили о сильном ветре в среду

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В среду погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, перемещающегося с юга Швеции на Ленинградскую область России.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси сильный порывистый.

Ночью температура +11..+16°С, днем максимально +14..+20°С.

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