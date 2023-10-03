На валютном рынке Беларуси — исторический антирекорд

На валютном рынке Беларуси — исторический антирекорд1
- 3.10.2023, 15:07
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Обменники уже отреагировали.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 октября доллар подорожал до 3,3326 рубля. Это исторический антирекорд — такой дорогой американская валюта в нашей стране еще не была, отмечает «Зеркало».
Предыдущий рекорд по курсу доллара был установлен в марте 2022 года — 3,3195 рубля.
На новости с Белорусской валютно-фондовой биржи оперативно реагируют обменники. Выше всего курс продажи банками доллара — 3,355 рубля («Беларусбанк», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,325 рубля («Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Технобанк» — 3,326 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,52 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Статусбанк» (3,489 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Альфа Банк», «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,485 рубля.
Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.