На валютном рынке Беларуси — исторический антирекорд 1 3.10.2023, 15:07

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Обменники уже отреагировали.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 октября доллар подорожал до 3,3326 рубля. Это исторический антирекорд — такой дорогой американская валюта в нашей стране еще не была, отмечает «Зеркало».

Предыдущий рекорд по курсу доллара был установлен в марте 2022 года — 3,3195 рубля.

На новости с Белорусской валютно-фондовой биржи оперативно реагируют обменники. Выше всего курс продажи банками доллара — 3,355 рубля («Беларусбанк», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,325 рубля («Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Технобанк» — 3,326 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,52 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Статусбанк» (3,489 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Альфа Банк», «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,485 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

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