В Минске и области отключают лукашенковскую пропаганду 3 3.10.2023, 15:25

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Подробности.

В Минске и некоторых районах Минской области завтра, 4 октября, на несколько часов отключат телевидение и радио. Об этом сообщает филиал «Междугородная связь», отвечающий за вещание в этом регионе.

4 октября c 09.00 до 15.00 на территории Минска, Минского, Логойского, Смолевичского, Червенского, Пуховичского, Дзержинского, Узденского, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Борисовского районов будет отсутствовать обязательный общедоступный пакет программ в SD- и HD-форматах, коммерческое эфирное цифровое ТВ, эфирное вещание «Космос-ТВ» и вещание радиостанций в УКВ- и ФМ-диапазонах.

Временное отключение связано с ремонтными работами.

В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчиков будет возобновлена.

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