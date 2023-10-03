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«Не хотят сидеть в Сызрани»: россияне устроили истерику из-за очередного запрета

  • 3.10.2023, 15:58
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«Не хотят сидеть в Сызрани»: россияне устроили истерику из-за очередного запрета

Новое ограничение еще больше «связало им руки».

В Норвегии во вторник, 3 октября, вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством мест в салоне. Это вызвало среди россиян новую истерику, ведь, по сути, перед самым их носом опустился самый настоящий «железный занавес». Норвегия логически завершила введенные ранее аналогичные запреты в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии и Финляндии.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале народный депутат и блогер Алексей Гончаренко.

«Конечно, это вызывает истерику у россиян, – подчеркнул политик. – Оказывается, они не хотят сидеть в Костроме, Сызрани, Челябинске: они хотят ехать куда-то в Европу».

Но многие россияне ездили в Европу не просто так, а с безумными наклейками на машинах «Я РУССКИЙ». 

«Зачем вы хотите подчеркнуть всем, из какого болота вы выползли? – поразился Гончаренко. – В Эстонии их заставляют эти наклейки снимать, и это очень смешно».

Вообще Эстония – это отдельная история, сказал депутат. Сейчас там обсуждают переименование Калининграда в Кенигсберг. Собственно, в Польше это уже сделали, а в Эстонии глава комитета по международным делам заявил, что в октябре будет принято решение по данному поводу, и это вызвало новый вой на болотах. Российские пропагандисты тотчас же начали кричать, что не существует никакой Эстонии и Латвии. «Их просто не существует. Это историческое недоразумение», – сказал один путинский слуга, а второй назвал Эстонию чирием.

На это Гончаренко не преминул возразить: «Эстония – прекрасная страна, которая активно развивается и замечательно живет. А чирей – это вы, россияне».

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