И жалкий лепет оправданий 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

3.10.2023, 16:04

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Шойгу пытается делать хорошую мину при плохой игре Путина.

Подлая манера великого геополитика выталкивать вместо себя своих подчинённых, чтобы они оправдывались за его провалы, известна давно. Это, так называемая, «делегированная ответственность». Когда Путин отвечает только за «успехи» - как правило, дутые. А за провалы должны оправдываться подчинённые.

Это же касается и катастрофы личной путинской политики на Южном Кавказе – гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Вышел на люди министр обороны Сергей Шойгу и говорит, делая «хорошую мину при плохой игре», что действия российских миротворцев «помогли избежать большего числа жертв».

Возможно, это так и есть. Но ведь главной задачей Путина и нашего миротворческого контингента было не допустить разморозки военного конфликта и, как нам сейчас понятно, последующей катастрофы с бегством из Карабаха 100 тысяч человек.

Ешё в середине сентября Никол Пашинян произнёс взвешенные слова: «Миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше».

В общем, мы имеем дело не только со стратегическим провалом Путина на Южном Кавказе, но и с провалом так сказать «частным» - миротворческой миссии. И никакие усилия по минимизации ущерба, о которых говорит Сергей Шойгу, ничего в этой оценке не меняют.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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