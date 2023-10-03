Под Речицей местным жителям сложно переехать через Днепр 2 3.10.2023, 16:02

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Еще один мост «заболел».

Вместо потенциальных четырех полос на двух мостах через реку Днепр по трассе М-10 в ближайшие годы планируют использовать только одну, отмечает «Флагшток».

РУП «Гомельавтодор» проводит выбор проектной организации по ремонту моста через реку Днепр на 97 км трассы М-10 «граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин» (левая сторона). В этом месте на трассе М-10 в районе Речицы для переезда через реку Днепр построено два моста. Правый мост был построен еще в 1958 году и давно находится в непригодном состоянии. Движение перенесено на параллельный (левый) мост, который тоже нуждается в ремонте.

В настоящее время движение по мосту организовано однополосное движение в каждом направлении. В связи с наличием многочисленных дефектов предполагается провести ремонт моста, поочередно ограничив движение на одной половине проезжей части. Таким образом, из четырех полос на двух мостах для автомобилистов будет доступна лишь одна.

Сложность проекта заключается в том, что интенсивность движения автотранспорта по используемому мосту сегодня достигает 10000 транспортных средств в сутки, что соответствует в среднем 7 автомобилям в минуту. Очевидно, что при такой интенсивности движения в светлое время суток на мосту будут образовываться заторы. Ремонт планируется проводить с 2024 по 2026 год, потому заторы на трассе М-10 в районе Речицы будут обычным явлением долгое время.

В 2021 году РУП «Гомельавтодор» проводил тендер на разработку проектно-сметной документации правого моста. Стоимость реконструкции оценивалась в 31,1 млн USD. Начало строительства было запланировано на 2026 год. Сопоставляя сроки окончания ремонта левого моста и предполагаемое начало ремонта правого, можно предположить, что в 2026 году чиновники уже не будут видеть острой необходимости начинать новый дорогостоящий ремонт.

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