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Литва отправит на границу с Беларусью специальные вертолеты

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  • 3.10.2023, 16:14
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Литва отправит на границу с Беларусью специальные вертолеты

Для каких целей их задействуют.

Служба охраны государственой границы Литвы объявила о закупке трех вертолетов. Два из них будут использоваться для радиационной разведки и других пограничных миссий, а еще один – для контроля за транзитом в Калининградскую область.

Два вертолета стоимостью 46 млн евро приобретаются у Airbus. Машины модели H145 будут заниматься радиационным мониторингом. Их задача – обеспечить круглосуточное реагирование на случай аварии на БелАЭС. Машины также будут задействованы и для других целей: мониторинга затопленных территорий, эвакуации людей, контроля госграницы, в том числе поиска нелегальных мигрантов, перевозки спецназа. Поставка вертолетов ожидается в 2024 году.

Третий вертолет пограничники получат в 2025 году. Его стоимость 11 млн евро. Покупка будет профинансирована за счет средств Евросоюза. Машина будет использоваться для контроля калининградского транзита. С ее помощью усилят мониторинг российских поездов, следующих через в Литву в Калининградскую область РФ.

На данный момент у литовских пограничников есть пять вертолетов: по два Eurocopter 120B Colibri и два Eurocopter 135, а также Eurocopter 145. Все они куплены в 2002-2006 годах.

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