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Юсов: Все больше россиян хотят сотрудничать с Украиной

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  • 3.10.2023, 16:18
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Юсов: Все больше россиян хотят сотрудничать с Украиной
Андрей Юсов

В ГУР Минобороны Украины рассказали о самых известных спецоперациях.

Все чаще Главному управлению разведки Минобороны Украины удается убеждать российских военных сотрудничать с Украиной. После начала полномасштабного вторжения количество оккупантов, идущих на контакт с украинскими спецслужбами, значительно возросло.

Об этом «24 Каналу» рассказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он объяснил, как проходят успешные украинские спецоперации и зачем оккупанты рисуют граффити самолетов на аэродромах России.

Россияне хотят сотрудничать с Украиной

Количество желающих увеличилось после обнародования части информации операции «Синица» с российским пилотом вертолета Ми-8 и операции «Барыня», когда кадровый военнослужащий убедил 11 других россиян сдаться добровольно в плен.

- После каждой такой операции россияне видят, что Украина придерживается своих обязательств, что Украина – это цивилизованное государство, где выполняются Женевские конвенции и работает международное гуманитарное право, – заметил представитель ГУР.

По словам Юсова, у россиян есть выбор, который сможет сохранить, прежде всего, жизнь, звание и военную честь. Так как даже присяга российского военнослужащего не предусматривает убийство гражданского населения и агрессивную войну. Поэтому не обязательно гибнуть от пуль заградотрядов, становиться мародерами, убийцами или военными преступниками, выполняя приказы российского руководства.

Отметим, оккупанты могут спасти себя и семью, перейдя на сторону Украины, или добровольно сдаться в плен благодаря государственной украинской программе «Хочу жить». Уже немалое количество россиян воспользовалось этим проектом.

Каждая успешная операция – кропотливый труд украинских спецслужб

По словам Юсова, любая успешная спецоперация нуждается в многомесячной и многоплановой работе. Следовательно, операция «Синица» длилась около 6 месяцев, а операция «Барыня» – 4 месяца.

Каждый переход российского солдата по программе «Хочу жить» – это отдельно отработанная операция. Однако во время операции «Синица» российский пилот самостоятельно вышел на украинские спецслужбы. Операция «Барыня» состоялась наоборот: Главное управление разведки вышло на лейтенанта Даниила Алферова.

- После мониторинга очередной волны мобилизованных, кадровых военных, принудительно мобилизованных, состоялся контакт и состоялся успешно. То есть бывает по-разному. И большинство тех, кто самостоятельно выходит на связь, – подчеркнул Андрей Юсов.

Мотивация россиян, сдаваемых в плен

Как отметил представитель ГУР, сдаваясь в украинский плен, у оккупантов преобладает не только желание жить. В ходе операций "Синица" и "Барыня", Максим Кузьминов и Даниил Алферов рисковали своей жизнью, чтобы все удалось.

Так как во время операции "Барыня" происходило убеждение других военнослужащих с целью сдачи в плен. Это очень рискованная работа, проходившая благодаря координации с офицерами ГУР МО. Однако в значительной степени эту работу самостоятельно проводил Алферов. Поэтому процесс перехода на украинскую сторону – это опасное мероприятие для жизни.

- Прежде всего, у человека должна быть база критического мышления. А также гражданская позиция, которая отличает его от, собственно, убийц, мародеров и насильников, – сказал Юсов.

И также добавил, что сдача российских военных в плен или переход на украинскую сторону вместе с техникой, предусматривает награду согласно украинскому законодательству. Следовательно, для того, чтобы защитить интересы наших граждан и защитников, Украина использует разную мотивацию противника.

Зачем оккупанты рисуют граффити истребителей

Юсов рассказал, что удары по российским военным объектам, в том числе аэродромам – серьезная угроза для россиян. Поэтому враг передислоцирует авиацию с одного аэропорта на другой, а это не простая работа.

Поэтому мы видим покрышки и раскраску граффити самолетов – это попытка обмануть устаревшими методами современные технологии и спутники. То есть спутник снял, как они рисуют, но они думали, что смогут кого-то в чем-то обмануть. Могут еще шамана с бубнами пустить. Шаманизм, в последнее время среди политической элиты России, очень популярный, – заявил Юсов.

То есть оккупанты могут прибегать к разным методам. Но, как отметил представитель ГУР, Украина продолжит освобождать свои территории и демилитаризировать Россию на ее территории.

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