В Куропатах снова замечены акты вандализма 4 3.10.2023, 16:25

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Мемориал оскверняют уже не в первый раз.

В Куропатах снова осквернили кресты, в том числе крест памяти Вацлава Ластовского, а также репрессированных поляков, пишет портал Katolik.life.

Как пишет издание, перед годовщиной Ночи расстрелянных поэтов (ночь с 29 на 30 октября) группа католических верующих посетила мемориальный комплекс Куропаты, чтобы помолиться за жертв массовых расстрелов, репрессированных в 1937 году, и за политзаключенных, которые сидят в тюрьмах прямо сейчас.

На месте верующие заметили новые случаи вандализма на крестах, в том числе и кресте памяти Вацлава Ластовского, белорусского общественно-политического деятеля, публициста, этнографа, который также был расстрелян в результате сталинских репрессий в 1938 году.

«На кресте Ластовскому снова появилось слово «упырь», а на кресте в память польских жертв советских репрессий написано «Сидите в «Крэсах», ляхи! Припоминайте плахи...» – рассказали Katolik.life верующие.

Крест памяти Ластовскому оскверняют уже не в первый раз. Аналогичный случай произошел также в мае этого года, однако о поиске или наказании виновных в вандализме официальные ведомства ни разу не сообщали.

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