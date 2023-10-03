Курс доллара аннулирует «лекции» Путина 1 Александр Невзоров

3.10.2023, 16:32

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Александр Невзоров

Русским почему-то особенно больно от цифр 100:1.

Доллар для России - как зеркало Агриппы Неттесгеймского. Оно (согласно легенде алхимиков) «видело» истинное состояние лица сквозь слои макияжа, грима и любые маски.

Так и доллар. Этот зеленовастенький подлец «видит и показывает», что происходит с рожей России на самом деле.

Т.н. «курс» аннулирует миллиарды слов, лишает смысла оптимистическую болтовню, бредни кремлевских экономистов и «лекции» Путина.

Доллар беспощаден и насмешлив.

Без лишних экивоков он демонстрирует соотношение «уровня развития» цивилизованного мира и России.

Русским почему-то особенно больно от цифр 100:1. Именно сторублевый «порог» сажает путинскую «великую державу» в грустную лужу отсталости и дикарства.

(По неким загадочным и абсолютно необъяснимым причинам курс 99:1 представляется не таким постыдным.)

Адские усилия были затрачены РФ на то, чтобы проклятая цифра «100» не светилась бы на валютном «лбу» ЦБ.

Все тщетно. Опять «сто».

Александр Невзоров, Telegram

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