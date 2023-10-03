Курс доллара аннулирует «лекции» Путина

Курс доллара аннулирует «лекции» Путина1
- Александр Невзоров
- 3.10.2023, 16:32
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Русским почему-то особенно больно от цифр 100:1.
Доллар для России - как зеркало Агриппы Неттесгеймского. Оно (согласно легенде алхимиков) «видело» истинное состояние лица сквозь слои макияжа, грима и любые маски.
Так и доллар. Этот зеленовастенький подлец «видит и показывает», что происходит с рожей России на самом деле.
Т.н. «курс» аннулирует миллиарды слов, лишает смысла оптимистическую болтовню, бредни кремлевских экономистов и «лекции» Путина.
Доллар беспощаден и насмешлив.
Без лишних экивоков он демонстрирует соотношение «уровня развития» цивилизованного мира и России.
Русским почему-то особенно больно от цифр 100:1. Именно сторублевый «порог» сажает путинскую «великую державу» в грустную лужу отсталости и дикарства.
(По неким загадочным и абсолютно необъяснимым причинам курс 99:1 представляется не таким постыдным.)
Адские усилия были затрачены РФ на то, чтобы проклятая цифра «100» не светилась бы на валютном «лбу» ЦБ.
Все тщетно. Опять «сто».
Александр Невзоров, Telegram