Ученые назвали возраст, когда люди наиболее счастливы 1 3.10.2023, 16:40

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Это вовсе не детство.

В каком возрасте люди наиболее счастливы? Может показаться, что это весьма простой вопрос. Казалось бы, мы должны быть наиболее счастливы в молодом возрасте, когда полны сил и не обременены множеством обязанностей, однако немецкие ученые выяснили, что это не совсем так, пишет The Jerusalem Post (перевод - («Фокус»).

В последние несколько десятилетий ученые провели множество исследований, чтобы понять, в каком именно возрасте человек достигает пика своего счастья. Теперь же немецкая исследовательская группа использовала комплексный мета аналитический обзор, чтобы раз и навсегда ответить на этот вопрос.

В ходе исследования команда из Рурского университета в Бохуме провела продольное исследование, в котором приняли участие 460 902 человека. По словам первого автора исследования, профессора психологии Сюзанны Бюкер, они с коллегами сосредоточились на изменениях трех центральных компонентов субъективного благополучия:

- удовлетворенность жизнью;

- положительные эмоциональные состояния;

- негативные эмоциональные состояния.

Результаты исследования показывают, что удовлетворенность жизнью снижается в возрасте от 9 до 16 лет, затем значительно возрастает до 70 лет и после снова снижается до 96 лет. При этом положительные эмоциональные состояния показали общее снижение в возрасте от 9 до 94 лет, а отрицательные эмоциональные состояния колеблются в возрасте от 9 до 22 лет, а затем снижаются до 60 лет, после они снова возрастают. При этом команда выявила более значительные средние изменения в положительных и отрицательных эмоциональных состояниях, чем в удовлетворенности жизнью.

По словам Бюкер, в целом результаты показывают положительную тенденцию в течение широко периода жизни, если обратить внимание на удовлетворенность жизнь и негативные эмоциональные состояния. Небольшое снижение удовлетворенности в возрасте 9-16 лет, по мнению исследователей, объясняются изменениями в теле и социальной жизни во время юношеского периода.

Результаты также свидетельствуют о том, что положительные чувства, вероятно, имеют тенденцию снижаться с детства к позднему взрослому возрасту. В пожилом возрасте все компоненты субъективного благополучия имеют тенденцию уменьшаться. Предполагается, что это связано со снижением физической работоспособности, ухудшением здоровья, уменьшением социальных контактов, а также смертью сверстников.

Авторы исследования надеются, что их результаты помогут учитывать и поощрять субъективное благополучие с его различными компонентами в течение всей жизни.

Фактически, полученные результаты, могут послужить важным руководством для разработки программ вмешательства, в особенности тех, что направлены на поддержание и улучшении жизни в более позднем возрасте.

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