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У второклассников «пропали» уроки белорусской литературы?

  • 3.10.2023, 16:49
У второклассников «пропали» уроки белорусской литературы?

Родители возмущены.

Несколько родителей второклассников рассказали «Зеркалу», что в школах, где учатся их дети, с начала года не преподают белорусскую литературу, хотя в расписании в дневнике она есть.

Отец одного из учеников возмутился, что этот предмет даже могут заменить на русский язык или математику. Журналисты узнали подробности и связались с педагогами. Имена собеседников изменены в целях безопасности.

Математика и русский вместо литературы

Житель Витебска Александр говорит, что у его сына-второклассника в школе с начала учебного года пропала белорусская литература. По словам мужчины, ребенок рассказывал, что предмет могут заменить, например, математикой. Такая же ситуация у племянницы Александра, которая учится в другом учреждении.

— На прошлой неделе общался с братом, он говорит: «Спроси у своего сына, заменяют ли у него белорусскую литературу? У моей дочки так, ставят вместо нее языки (чаще всего русский), математика пару раз была». Я узнал у сына. Он все подтвердил, хотя в расписании литература остается. Как объясняют учителя, допустимо заменять литературу уроками того же языка, на котором она преподается, но, получается, заменяют и другими предметами, — рассказывает собеседник и добавляет, что возмущен «перестановкой» не в пользу родного языка. — Если бы белорусский язык ставили, ладно еще, хотя литература — это все-таки литература. Но я совершенно против замены другими предметами, хочу, чтобы мой ребенок изучал родной язык. В прошлом году у сына был факультатив по белорусскому, правда платный, а в этом году его уже нет, кстати, как и по английскому.

«Есть факультатив «Язык родной, дружи со мной». Как в других школах?

У Алексея из Бобруйска младший сын учится во втором классе, у него «белорусский язык и литература совмещены». Хотя у ребенка Виктора из того же города каждый предмет преподают отдельно.

А вот другие читатели рассказали, что у их детей-второклассников с начала сентября белорусскую литературу не преподают вообще.

— У нас сейчас ее заменили на уроки белорусского языка. Что так будет, родителей предупредили еще в начале сентября, но почему — учитель не смогла объяснить. Говорит, что это временно, — написала Оксана. — Это было странно достаточно, но мы отнеслись спокойно: в любом случае предмет остался на белорусском языке.

— У нас в классе сказали, что вместо белорусской литературы некоторое время будет два урока языка, хотя в расписании стоит и то, и другое. Домашнее задание, получается, одно. Почему так, родители и не спрашивали, — говорит Галина. — Я сама читаю с ребенком учебник и хрестоматию почти каждый день. Учительница просила больше читать с ребенком. Хоть она и имела в виду русскую литературу, мы читаем белорусскую. Я считаю, что если ребенок научится понимать белорусский язык, точно поймет и русский. Мне не нравится эта замена урока. Но по опыту знаю, пока сама ребенку каждое слово, фразу, сравнение, переносный смысл не объяснишь, он будет просто читать набор букв. А в классе 25 человек, учителю это не под силу.

В классе, где учится ребенок Ирины из Минска, тоже пропала белорусская литература, но мама не беспокоится: учитель объяснил, с чем это связано.

— У нас тоже вместо литературы пока преподают язык. Дают домашние задания, мы выполняем, — объясняет Ирина. — В прошлом году мы только учили белорусские слова, а в этом уже появились и предметы. На литературе детям тяжелее, поэтому вначале они привыкнут к языку, а потом уже и она должна появиться. Вроде бы так должно было быть в течение первого месяца, октябрь же пока только начался…

Александре из Гомеля и другим родителям из их класса педагоги тоже рассказали про замену предметов, к тому же дети уже начали изучать произведения на родном языке.

— Первые две недели вместо литературы был язык. Учительница объяснила это тем, что программа по нему очень сложная для второклассников, платный факультатив тоже решили сделать по этому предмету. А сейчас вернули и литературу, — рассказала она.

А Ксения из Пинска поделилась более воодушевляющими новостями:

— Мы пошли только в 1-й класс, и отдельно литературы в этом возрасте еще нет, есть только «белмова». Но из всех возможных дополнительных факультативов мы тоже выбрали этот предмет, чтобы у них было больше часов изучения родного языка. Сейчас они в классе готовят спектакль по белорусской сказке на белорусском. Да и в целом, по моим наблюдениям, за последние годы даже в детском саду стало его больше: дети гимн пели, каждый год учили стихи на разные темы и праздники — и о Беларуси, и о маме на 8 Марта, и на Новый год. Детей часто одевали в вышиванки, тема белорусских традиций прослеживалась на многих мероприятиях. Однозначно, сейчас больше «белорусскости» вокруг, чем во времена моего детства.

Константин из Минского района рассказал, что «первый раз слышит» о такой замене, но мужчина удивлен другим:

— В школе есть факультатив «Язык родной, дружи со мной». Пока непонятно, что там происходит. Сын говорит, что просидели весь урок и разговаривали по-русски, — поделился мужчина.

В учебной программе по этому факультативу указано, что его цель — «овладение русским языком как средством общения», а одна из задач — «развитие интереса к изучению русского языка как части национальной культуры народа и как к явлению культуры».

Что говорят в витебской школе?

Журналистка как мама второклассника позвонила в одну из Витебских школ. Замдиректора по учебной работе в начальной школе прояснила ситуацию:

— В начале второго класса по программе начинаются занятия с «Уступнага моўнага курсу». Сначала у детей идет вступительный речевой курс — такой интегрированный, общий, даже в журнале обычно отдельная страница на него отводится, а потом уже начинается деление на язык и литературу. В принципе, он должен скоро закончиться, до какого числа, не могу сейчас сказать, но где-то к середине октября должна начаться литература.

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