Белорус устал ремонтировать машину у дилера и пошел в суд 3 3.10.2023, 17:03

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Какое решение принято?

Николай владеет VW Touareg уже давно. Появилась эта машина в его семье взамен часто ломавшейся старой. Автомобиль, по его словам, казался неплохим и проблем не доставлял до тех пор, пока двигатель не стал работать не так, как обычно, пишет abw.by.

На СТО как на работу

Хозяин машины обратился за диагностикой к официальному дилеру. Там выяснилось, что двигатель «троит» на холостых оборотах, работает неустойчиво и плохо запускается. По словам Николая, заявка на обслуживание сразу оформлена не была, поскольку «для начала надо вскрыть двигатель, чтобы определиться с объемом и видами работ» – так ему сказал мастер-приемщик. Работа эта долгая, поэтому машину пришлось оставить для ремонта, а домой Николай поехал на такси.

«Две недели ни ответа, ни привета, поэтому пришлось напомнить о себе. По телефону мне сказали, что после снятия ГБЦ выявили повреждение распределительного вала. Необходима «капиталка» двигателя и замена сцепления с маховиком, а также компрессора кондиционера. Как вы понимаете, стоит недешево, но это жизнь, ничего не поделаешь. В общем, оплатил вскоре 3200 рублей», – рассказывает владелец машины.

Однако через две недели двигатель опять затроил. Кроме этого, хозяин машины увидел течь в районе турбины. По этой причине он опять поехал к дилеру и попросил устранить проблемы по гарантии, которая действовала с прошлого ремонта. После обследования выяснилось, что необходимо заменить насос гидроусилителя руля, датчик коленвала, форсунки, к которым нужно было приобрести ремкомплект, а еще масло гидроусилителя плюс работа.

«И это всё не по гарантии, а за деньги, потому что это новые поломки и к старому ремонту отношения не имеют. Оплатил, подумал, что всё окончено, теперь буду ездить спокойно, – надеялся Николай. – Но не тут-то было»,

Поездил еще неделю – проблемы повторились. Николай в общении с представителями сервиса не стеснялся в выражениях, потому что устал от вечных ремонтов и хотел просто ездить на исправной машине.

После этого Николай притянул машину на эвакуаторе на другую СТО, а дилеру отправил письменную претензию о возмещении затрат на ремонт. Экспертизу хозяин автомобиля оплатил заранее, и это стоило 700 рублей. «Всего на ремонт машины потратил, насколько я помню, уже более 5 тысяч рублей. Из моих требований к дилеру выделю основное – компенсировать мне затраты, понесенные после ремонта, поскольку я считаю, что ремонт был произведен некачественно. В этом мне официально отказали», – говорит Николай.

Что поломано, а что сделано?

Экспертиза была готова где-то через месяц. Как следует из выводов эксперта, с технической точки зрения после проведения работ по дефектации двигателя было установлено, что ремонтные работы в условиях дилера осуществлялись неквалифицировано и не в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Так, было сломано крепление патрубка интеркулера, в связи с чем сам патрубок требовал замены. Удивительно, но был заглушен клапан EGR, установлена старая прокладка клапанной крышки, а не новая, как того требует регламент производителя.

Дальше – больше: крепления клапанной крышки повреждены; резиновая трубка клапанной крышки обрезана, она потеряла свою функцию; крепления форсунок имеют люфт, образовавшийся из-за чрезмерного их зажатия; посадочные поверхности (седла) форсунок повреждены и требуют восстановления; все форсунки – на восстановление; вкладыши распределительного вала – с признаками масляного голодания; компрессор кондиционера неисправен, на нем повреждена резьба в точках опоры, компрессор зафиксирован всего одним болтом; нарушена геометрия приводного вала кондиционера; в результате монтажа поврежден жгут электропроводки.

«С результатами экспертизы я обратился в общество по защите прав потребителей, специалисты которого представляли мои интересы в суде, поскольку с выводами эксперта ремонтная организация дилера не согласилась и отказала мне в возмещении затрат.

По мнению ремонтников, которое они высказали уже в судебном процессе, факт наличия недостатков в их работе, которые повлекли за собой ремонт у сторонней организации, не подтвержден. Якобы нет доказательств того, что недостатки выполненных работ возникли до возврата мне автомобиля из ремонта. А сроки гарантийного ремонта вообще истекли, так что оплата услуг ими выставлена обоснованно. Они, в общем, все валили на другую СТО, которая устраняла их «косяки». И форсунки, мол, они неправильно зажали, и крепления повредили, про неисправность компрессора вообще не в курсе, в последующем ремонте не участвовали, а их специалиста для фиксации недостатков не приглашали. Странная позиция – отрицание всего и вся».

В суд вызвали эксперта, который доступным языком объяснил представителю ответчика и всем присутствующим, что он увидел и чем это было вызвано. Суд, кстати, отметил, что не доверять эксперту оснований нет, поскольку он имеет достаточную квалификацию и опыт проведения экспертиз.

Что интересно, эксперт отметил, что значительная (большая) часть работ по обслуживанию автомобиля, произведенных дилером, к началу экспертизы выполнена повторно, то есть переделана специалистами другой СТО, в связи с чем проверить качество некоторых видов работ дилера не представляется возможным.

«Меня удивило, что основным аргументом ответчика было – «он при передаче автомобиля претензий к качеству работ не предъявлял, что отражено в акте приема-передачи и есть его подпись». На это мой представитель парировал буквой закона. Оказывается, как следует из Правил бытового обслуживания потребителей, в акте приема-передачи транспортного средства при его возврате после ремонта должно быть прописано: «Претензий к комплектности и внешнему виду не имею», а не «Претензий к качеству работ не имею». Согласитесь, это большая разница. Как я могу проверить качество ремонтных работ при получении автомобиля? Я же не специалист в этом», – считает Николай.

Постановление Совмина №1590 «Об утверждении Правил бытового обслуживания потребителей»:

104. Документ, подтверждающий факт оказания бытовой услуги по техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств, должен содержать следующие обязательные сведения: дата приемки механического транспортного средства потребителем с отметкой об отсутствии претензий к комплектности и внешнему виду механического транспортного средства, к стоимости выполненных работ, удостоверенная подписью потребителя.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что выполненные работы по большинству нарядов-заказов имели недостатки, которые должны были быть устранены самим дилером по гарантии, а не за отдельную плату. То, что ремонтная организация не согласна с результатом экспертизы, выводы эксперта не отменяет. А тот факт, что при осмотре машины экспертом на другом автосервисе представитель дилера не присутствовал, – это его проблема, так как о месте и времени проведения экспертизы все стороны уведомлялись надлежаще.

В пользу Николая взыскали чуть более 7000 руб., обществу по защите прав потребителей досталось 2300 руб. понесенных им затрат по представлению интересов истца. А еще дилеру назначили штраф в сумме присужденных Николаю денег – таковы требования закона о защите прав потребителей.

«В целом несогласие ремонтной организации с устранением последствий ремонта стоило ей очень дорого. Я в принципе не понимаю, зачем так яростно упорствовать, когда перед твоими глазами заключение эксперта лежит со всеми выводами, сделанными на основе документов завода-изготовителя и научных исследований. Дилер впоследствии оспаривал судебное решение в апелляционном порядке, но решение было оставлено в силе, что поставило точку во всей этой истории, стоившей мне кучу нервов, времени и денег. Последние мне, к счастью, были компенсированы», – резюмирует Николай.

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