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Как белорус перерегистрировал автомобиль в Польше

  • 3.10.2023, 17:17
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Как белорус перерегистрировал автомобиль в Польше

Польские номера обошлись ему в 357 долларов.

У белорусов в Польше часто возникает необходимость зарегистрировать свой автомобиль. С запретом на продажу автомобилей по доверенности, оформленной за пределами Беларуси, актуальность этой процедуры может возрасти. Телеграм-канал Dzik Pic приводит историю подписчика, который прошёл этот путь.

«Потеряешь белорусский техпаспорт в Польше — и всё, ездить больше нельзя»

— Переоформлять автомобиль я решил сразу, так как продавать его не буду: эту машину я знаю с первых километров пробега. Автомобиль через границу я перевозил сам.

Зачем переоформлять? Потому что потеряешь белoрусский техпаспорт или номер в Польше — и всё, ездить больше нельзя. Даже непонятно, как без документов вернуться на автомобиле в Беларусь, чтобы восстановить регистрацию, ведь без сверки номеров вам регистрацию никто не восстановит. Ну и вишенка на торте — сейчас не продать авто по доверенности, составленной не в Беларуси. Раньше хоть можно было найти человека, который перегонит и продаст авто. Да и налог на авто в Беларуси я платить не хочу.

Пошагово процесс выглядит так:

- Odprawa celna — растаможка автомобиля;

- Przegląd rejestracyjny — регистрационный технический осмотр;

- Непосредственная регистрация в Отделе коммуникации (Wydziału komunikacji) по месту жительства;

- Обязательная страховка в день регистрации автомобиля.

Чтобы воспользоваться освобождением от уплаты пошлин, нужно подать таможенную декларацию в таможенный отдел/таможенно-налоговую службу в Польше. Не пугайтесь: ставка будет 0 злотых.

«Советую заранее съездить к дилеру»

— Я попробовал растаможить авто самостоятельно: подъехал на таможню, где мне сразу рассказали, что нужно иметь специальное ПО и знать кучу законов. Меня отправили в агентство (agencia celna).

Не все агентства за это берутся. Я такое агентство нашёл, вся процедура проходила удалённо, агента я не видел до момента получения документов и оплаты. Я отдал за это 360 злотых, но особо наглые агенты просили и 2000 злотых.

Агентство берёт электронные версии (сканы) оригиналов документов, без перевода:

- Регистрация (мельдунек) / договор аренды квартиры / нотариальный акт подтверждения покупки недвижимости. Я предоставил скан zaświadczenie o zameldowaniu (свидетельства о регистрации).

- Трудовой догвор;

- Скан страниц паспорта с личными данными и печатями о пересечении границы (я предоставил скан всего паспорта, чтобы не оказалось, что чего-то им не хватило);

- Карта побыту;

- PESEL;

- Свидетельство о регистрации автомобиля;

- Белoрусская страховка сроком 6+ месяцев до въезда на территорию Польши.

Последний пункт оказался самым сложным: для подтверждения, что именно я ездил на этом автомобиле, свидетельства о регистрации было недостаточно. Попросили сделать подтверждение, что страховка была оформлена именно на меня. Я, конечно, не храню просроченные белoруские полисы страхования, так что попросил знакомого в Беларуси сходить в «Белгосстрах» и взять копию моего страхового договора/полиса. Отправил потом скан на таможню.

Советую заранее съездить к дилеру производителя вашего автомобиля в Польше и запросить по VIN-коду характеристики автомобиля. Потому что для таможни нужно минимум два параметра: объем двигателя и масса (сухая) автомобиля. А на przegląd rejestracyjny (проверку регистрации) нужен ещё целый список параметров, которых в белoрусском свидетельстве о регистрации нет.

«Процесс это небыстрый»

— Далее для агентства нужно будет заполнить несколько формальных и очень простых документов, а затем уже договариваемся на день, когда поедем на таможню. Формально в момент растаможки автомобиль должен быть на площадке таможни. Процесс это небыстрый — у меня это отняло 4 часа.

Выглядело так: я приехал туда, позвонил агенту, он загрузил данные в систему, и я остался ждать. Теоретически, таможенник может подойти и проверить данные авто. Практически же я просто постоял на стоянке, мне позвонил агент, что всё готово, я выехал со стоянки таможни и поехал забрать у агента документы и отдать деньги за работу.

Регистрационный техосмотр

Это аналог техосмотра, который можно пройти на любой станции техосмотра (okregowej stacji kontroli pojazdu), одновременно со сверкой номеров. Нужно предоставить:

Характеристики автомобиля от дилера по VIN-коду или от оценщика (rzeczoznawcy samochodowego). Но я регистрировал уникальный для Польши автомобиль, на который таких данных не было, и в очень маленьком городке. Мне попался адекватный специалист, который сказал: «На это нет времени», — померял рулеткой машину, списал размер шин, сделал какие-то расчёты — и выдал мне все нужные документы.

Свидетельство о регистрации с присяжным переводом. Свидетельство на белoрусском языке, потому и переводчик нужен для Польши редкий — с белoруского. Перевод стоил 110 злотых.

С учётом того, что город маленький и никаких очередей нет, всё заняло около часа. Привязки к месту нет, так что подойдёт любая стация без очередей.

Регистрация

— Процедура проходит в Отделе коммуникации (Wydział komunikacji) по месту вашей регистрации. На этом этапе автомобиль не нужен, у вас попросят лишь это:

- Белoрусcкие регистрационные знаки;

- Свидетельство о регистрации + присяжный перевод;

- Мельдунек;

- Документы с техосмотра и таможни;

- Заполненное на месте заявление.

Отдаёте документы и номера — и получаете взамен новые номера и временное свидетельство о регистрации (постоянное будет готово через 3-4 недели).

У вас забирают белoрусское свидетельство о регистрации и регистрационные знаки, в Беларусь отправляется в течение трёх месяцев информация, что автомобиль был зарегистрирован в Польше.

Неоднократно слышал, что можно застрять на этом этапе на пару часов, но не в нашем городишке. На всё ушло полчаса и 160 злотых.

Страховка

— Страховка OC — «обязательная автогражданка» — делается в любом страховом агентстве. Я выбрал то, где делал другие страховки. Но цена может быть разной, поэтому мой агент пробил по разным страховым фирмам (он работает с несколькими сразу) — и мы вместе выбрали подходящий вариант. Лучше консультироваться сразу у них, среди страховщиков немало русскоговорящих.

В день регистрации (не завтра или через неделю) необходимо застраховать автомобиль. Совершенно не важно, когда вы собираетесь ездить на своём авто: перерыва в страховании не должно быть. Страховка недешёвая — у меня вышла 850 злотых.

Затраты на переоформление:

Услуги таможенного агента — 360 злотых

Техосмотр — 100 злотых

Перевод — 110 злотых

Регистрация — 160 злотых

Страховка — 850 злотых

Итого: 1580 злотых (357 долларов).

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