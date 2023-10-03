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Эксперт назвал восемь продуктов, которые нужно есть для похудения

  • 3.10.2023, 17:27
Эксперт назвал восемь продуктов, которые нужно есть для похудения

Один из них — сливы.

Эксперты поделились несколькими типами продуктов, которые людям следует есть больше, чтобы похудеть, пишет Express. Доказано, что эти ингредиенты увеличивают сжигание калорий.

Но сначала напомним, что в идеале люди должны стремиться потреблять определенное количество калорий в день, чтобы оставаться здоровыми: 2500 в день для мужчин и 2000 - для женщин.

Снижение потребления калорий может помочь нам похудеть, но то же самое может сделать и употребление жиросжигающих продуктов и напитков.

Чтобы без проблем для организма похудеть, эксперты Holland and Barrett поделились информацией о продуктах, которые действительно могут «сжигать жир на животе».

Начнем со шпината. Он содержит молекулу сахара с длинной цепью, называемую сульфохиновоза (SQ), которая может помогать желудку оставаться в тонусе. SQ способствует росту полезных кишечных бактерий, которые не позволяют вредным бактериям проникнуть в кишечник и вызвать воспаление и жир на животе.

Второй продукт - лосось, который содержит жирные кислоты омега-3. Занесите в свой список и яйца. Они богаты белком, поэтому они дольше сохранят чувство сытости, а это означает, что вероятность перекуса между приемами пищи снижается. Принесет пользу и авокадо. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые могут помочь уменьшить аппетит и предотвратить накопление жира.

Еще в топ-8 черная фасоль. Кишечные бактерии размножаются на растворимой клетчатке, содержащейся в черной фасоли, превращая ее в бутират. Далее в списке - сладкий картофель (батат). Эти виды картофеля содержат антиоксиданты растительного происхождения, называемые каротиноидами, которые стабилизируют уровень сахара в крови.

Для похудения полезна овсяная каша. Овес в каше содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканами, которая образует гель в тонком кишечнике. Этот гель помогает снизить уровень холестерина в крови, поддерживает иммунную систему, позволяет дольше чувствовать сытость и регулирует уровень глюкозы в крови.

И замыкают список - сливы. Этот популярный плод является отличным дополнением к рациону, поскольку он содержит фенольные соединения, которые борются с жиром. Сливы также содержат пектин.

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