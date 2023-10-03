Казахстан снова ввел запрет на перецепку для белорусских перевозчиков 1 3.10.2023, 17:37

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С 9 октября.

С 9 октября вступит в силу нормативно-правовой акт, по которому запретят международную перевозку грузов из третьих стран в Казахстан путем перецепки/перегрузки на белорусские грузовики. Об этом сообщает Министерство транспорта Беларуси.

В ведомстве уточнили, что об этом стало известно на основании информации, поступившей от комитета транспорта Министерства транспорта Казахстана.

Изменения просят учитывать при организации международных автомобильных перевозок грузов в Казахстан.

В конце мая Казахстан разрешил белорусским перевозчикам доставку грузов после выполнения операций перецепки или перегрузки. Тогда сообщалось, что разрешение будет действовать до конца 2023 года. До этого белорусские перевозчики попадали под крупные штрафы и даже конфискацию автомобилей.

Схемы с перецепкой/перегрузкой у границ с Евросоюзом появились как ответ на санкции ЕС в отношении белорусских и российских грузоперевозчиков.

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