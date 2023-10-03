На госТВ заговорили о «неправильных многодетных» 1 3.10.2023, 18:08

2,006

Они якобы рожают детей ради квартир.

Система помощи многодетным в Беларуси, видимо, будет изменена. В конце прошлой недели об этом вскользь упомянул Александр Лукашенко, а теперь за отработку темы взялись госСМИ. Так, неожиданно резко о многодетных высказался ведущий ОНТ Игорь Тур в своей программе с соответствующим названием «Пропаганда», обратило внимание «Зеркало».

— Касаемо многодетных семей. Давайте прямо. В информационном поле это тема сложная, потому что наши враги легко какие-то решения будут перекручивать в сторону: «Паглядзіце, яны будуць менш дапамагаць шматдзетным сем’ям, паглядзіце, які крыважэрны гэты рэжым», — начал Тур. (Обратите внимание: в традициях пропаганды Тур использует белорусский язык в увязке с оппозицией, для насмешки и озвучивания абсурдных тезисов, чтобы сформировать негативное восприятие языка среди своей аудитории. — Прим. ред.).

— Но если вы, зрители, живете не с розовыми очками, то вы видите, что многодетность бывает очень разная, — продолжает пропагандист. — И есть такие семьи, где рожать снова и снова — это стратегия, чтобы получить квартиру за копейки или даром. А дети эти потом недоедают, недосыпают, страдают и мучаются. Особенно если пособия на них от государства тратятся родителями на… мебель. Нужна же мебель в бесплатную квартиру.

По словам Тура, господдержка должна быть только для самих детей, а вот их родителям — даже матерям, которые посвящают себя воспитанию детей и из-за этого не могут построить хорошую карьеру, иметь хорошую зарплату и пенсию, — поддержка не полагается.

— Скажу, наверное, непопулярное: когда речь идет о том, что государство поддерживает многодетные семьи, речь идет только о детях, а не о взрослых. И, скажем, Орден матери — это благодарность женщине за героизм, за детей, которых она родила, воспитывает и способна воспитать сама. Но государство предлагает помощь, от которой, конечно, никто не отказывается. Простите, но нет ничего героического в том, чтобы нарожать детей, не имея ни малейшего понятия, как их потом накормить, обуть, одеть и воспитать, — сказал пропагандист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».