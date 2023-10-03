В главном техническом вузе России всех студентов обязали учить китайский 1 3.10.2023, 18:12

Его учат наравне с английским.

Руководство Московского физико-технического института (МФТИ) ввело изучение китайского в качестве второго обязательного иностранного языка. Его должны будут учить все студенты, владеющие английским на уровне не ниже C1, сообщили в пресс-службе института «Интерфаксу».

Директор центра языковой подготовки и тестирования МФТИ Елена Базанова добавила, что нововведение затрагивает студентов всех курсов бакалавриата и первого—второго курсов магистратуры. Студенты, которые начали изучение китайского языка в прошлом учебном году на бакалавриате и в магистратуре, успешно продолжают его изучение в этом учебном году.

Весной студенты МФТИ начали жаловаться на то, что их заставляют учить китайский язык наравне с английским. Тогда в пресс-службе вуза объяснили, что таким образом выпускники смогут опираться в своей научной и исследовательской работе на последние научные публикации и будут способны читать техническую документацию.

«Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 г. до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа. В преподавании китайского языка мы, в первую очередь, нацелены на освоение технического перевода», — поясняли тогда в пресс-службе вуза.

Студенты вуза организовали сбор подписей против ограничений в выборе иностранного языка. В ответ на протесты МФТИ заявлял о возвращении к традиционной модели преподавания иностранных языков. Однако совместная работа со студенческим сообществом по форматам и объемам преподавания не привела к консенсусу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».