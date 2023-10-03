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Усатый «нянь»

  • Галина Гирак
  • 3.10.2023, 18:18
Усатый «нянь»

Лукашенко панически боится ордера от МУС.

В Беларуси решили показать представителям иностранного дипкорпуса «места проживания, учебы и оздоровления» вывезенных из Украины детей. Что этим пытается сказать миру Лукашенко?

«Приютили» более 2 тысяч детей

Две недели назад Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Международному уголовному суду (МУС) выдать ордер на арест Лукашенко - из-за депортации украинских детей.

Как сообщает «Европейская правда», об этом сказано в докладе об отношениях ЕС с Беларусью. Европарламент осудил незаконное перемещение более 2 150 детей, в том числе и детей-сирот, с оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где их активно русифицируют, чтобы стереть национальную идентичность.

Парламент ЕС поддержал расследование украинской прокуратуры по поводу роли Беларуси в принудительных депортациях и считает, что действия самого Лукашенко и его режима также могут быть квалифицированы как преступление против человечности в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда. То есть, Европарламент «считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, поэтому призывает МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного международного ордера на арест Лукашенко».

Европарламент также призвал Совет ЕС расширить список лиц, на которые распространяются санкции ЕС, включив в него тех, кто причастен к насильственной депортации украинских детей в Беларусь. Речь идет преимущественно о тех украинских детях, которых россияне незаконно вывезли в Беларусь из Лисичанска и Северодонецка.

Резолюция, одобренная Европарламентом, также осуждает режим Лукашенко за участие в полномасштабной военной агрессии против Украины. В ней, в частности, речь идет о предоставлении России боеприпасов и военной техники, а также размещении российских войск на своей территории, в том числе и наемников ЧВК «Вагнер».

Депортацию выдают за гуманитарный проект

В Украине официально прокомментировали анонсированную Лукашенко встречу с украинскими детьми при участии иностранных дипломатов.

«Указанное мероприятие направлено на легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Согласно нормам международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление. Во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями. Призываем иностранные государства, дипломаты которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима. Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу по привлечению к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей», - отметила пресс-служба МИД.

Оппозиция к правящему ныне в Беларуси режиму тоже считает, что, привлекая внимание мира к украинским детям, Лукашенко и его команда пытаются «продать» историю о том, что все это якобы гуманитарный проект, направленный на помощь страдающим от войны детям. Между тем, Беларусь и международное сообщество якобы должны забыть, почему именно детям в Украине нужно оказывать гуманитарную помощь и почему они страдают на оккупированных территориях. Беларусь почему-то не упоминает, откуда именно российские войска наступали 24 февраля 2022 года и с какой территории долгое время выпускали ракеты на Украину.

«А теперь вы такие «добренькие дяди» в лице усатого диктатора хотите доказать, какие же вы хорошие. Он просто хочет показать, что только помогает детям во время войны. Но забывает, что виноват в том, что эти дети страдают. Это пропагандистская история», — сказал оппозиционный политик Павел Латушко в комментарии 24tv.ua.

По его мнению, Лукашенко хочет изменить трактовку международного права, в которой четко указано, что во время военных конфликтов не допускается перемещение особо уязвимых категорий с оккупированных территорий без разрешения государства и местных властей. Также запрещено изменять им гражданство. Все это расценивают как военные преступления.

Стирают идентичность

Для того, чтобы подозреваемые в преступлениях против наших детей были наказаны, необходимо предоставить подтверждение информации об их личном участии в процессе незаконной депортации.

«Я буду делать все, чтобы каждый, кто принимал участие в незаконной депортации украинских детей, понес законное наказание. В апреле текущего года я публично заявил, мне кажется, что тогда стал первым представителем Украины, кто публично сказал, что у нас есть информация относительно личного участия так называемого, не признанного президента Лукашенко в процессе депортации украинских детей, это происходит с момента оккупации Киевской области, это происходит и прямо сейчас, практически каждую неделю мы получаем все новые и новые подтверждения того, что власти Беларуси принимают в этом процессе участие. Безусловно, мы хотим, чтобы и их действия были проанализированы и осуждены», - отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии «Укринформу».

По его словам, выдача двух ордеров на арест - это первый сильный юридический шаг, который сделал МУС. И именно он помогает нам возвращать украинских детей.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала не менее 20 тысяч украинских детей. Из них более чем 4,5 тысячи - сироты или лишенные родительской опеки.

«По меньшей мере 20 тысяч детей уже идентифицированы, еще несколько десятков до сих пор ждут, чтобы их нашли и вернули. В частности, мы должны вернуть более 4,5 тысяч статусных детей (имеющих статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки - ред.)», - сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге во время конференции «UA: Война. Неспета колыбельная» по случаю Дня защиты детей.

По ее словам, депортированным украинским детям в России меняют имена, фамилии и даты рождения, чтобы возвращение их домой к своим родным стало очень сложным или практически невозможным.

Галина Гирак, «Корреспондент»

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