Reuters: В России возродили «сталинские штрафбаты»8
- 3.10.2023, 20:04
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Провинившихся оккупантов используют в качестве «пушечного мяса».
В армии оккупантов РФ подразделения «Шторм Z» исполняют роль штрафных батальонов сталинских времен.
Их бросают на самые сложные участки фронта и используют как пушечное мясо. Об этом идет речь в материале Reuters.
Отмечается, что перевод российских военных в подразделение «Шторм Z», частично состоящий из бывших заключенных, стал способом наказания в армии.
Как говорится в материале, отряды «Шторм Z» состоят примерно из 100-150 человек и являются частью регулярных подразделений российской армии, используются как штурмовые на самых сложных участках фронта, что является «эхом сталинских времен».
При этом оккупантов могут отправить в «Шторм Z» за потребление алкоголя, наркотиков, отказ от выполнения приказов и т.п.
Солдат ВС РФ воинской части 40318 из 4-й мотострелковой бригады рассказал журналистам, что офицеры не ценят жизнь этих бойцов, и добавил, говоря о «штормовцах»: «Это просто мясо».
Авторы материала добавляют, что по российским законам военный может быть переведен в штрафную часть только после осуждения военным судом. Но никто из собеседников агентства не упоминал об участии в таких процессах.