Reuters: В России возродили «сталинские штрафбаты» 8 3.10.2023, 20:04

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Провинившихся оккупантов используют в качестве «пушечного мяса».

В армии оккупантов РФ подразделения «Шторм Z» исполняют роль штрафных батальонов сталинских времен.

Их бросают на самые сложные участки фронта и используют как пушечное мясо. Об этом идет речь в материале Reuters.

Отмечается, что перевод российских военных в подразделение «Шторм Z», частично состоящий из бывших заключенных, стал способом наказания в армии.

Как говорится в материале, отряды «Шторм Z» состоят примерно из 100-150 человек и являются частью регулярных подразделений российской армии, используются как штурмовые на самых сложных участках фронта, что является «эхом сталинских времен».

При этом оккупантов могут отправить в «Шторм Z» за потребление алкоголя, наркотиков, отказ от выполнения приказов и т.п.

Солдат ВС РФ воинской части 40318 из 4-й мотострелковой бригады рассказал журналистам, что офицеры не ценят жизнь этих бойцов, и добавил, говоря о «штормовцах»: «Это просто мясо».

Авторы материала добавляют, что по российским законам военный может быть переведен в штрафную часть только после осуждения военным судом. Но никто из собеседников агентства не упоминал об участии в таких процессах.

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