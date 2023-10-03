Политзаключенный Никита Найденов сбежал с «домашней химии» 2 3.10.2023, 20:15

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Никита Найденов

Ему удалось покинуть Беларусь.

Минский музыкант, шоумен и поэт Никита Найденов покинул Беларусь и переехал в Польшу. Ему удалось это сделать, несмотря на приговор к ограничению свободы. О выезде Никита сообщил в своем Instagram.

«Столько всего случилось со мной за последние полгода! Такая фактура, хоть в стендап, хоть на новый сборник. Живу в Варшаве, строю планы, и есть чувство, что все получится. Открыт к сотрудничеству и буду просто рад встретиться!, — написал Найденов. — Часто пишут „дальше — больше“ и допускают ошибку, потому что правильно „дальше — Польша“», — добавил он.

Найденова задержали в марте 2023 года и поместили в СИЗО по обвинению в участии в протестах по ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 24 июля суд в Минске признал его виновным и приговорил к 3 годам «домашней химии» (ограничения свободы без направления в исправительное учреждение).

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