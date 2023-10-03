Лукашисты взялись за орден Матери 8 3.10.2023, 20:56

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Возможно, не всех белорусок, родивших пятерых детей, будут награждать.

Белорусок предлагается награждать орденом Матери только при наличии высоких нравственных качеств. Кроме того, они должны продемонстрировать ответственность в воспитании и содержании детей. Такие положения заложены в проект изменений в закон «О государственных наградах Республики Беларусь», который появился в базе данных законопроектов Национального правового интернет-портале.

В действующей версии закона прописано, что «орденом Матери награждаются женщины, родившие и (или) воспитавшие пять и более детей – граждан Республики Беларусь».

В проекте предлагается расширенная формулировка: «Орденом Матери награждаются женщины – граждане Республики Беларусь, которые родили и (или) воспитали пять и более детей – граждан Республики Беларусь, обладающие высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».

Еще одно изменение в законе касается перечня условий, при наличии которых женщины быть награждены орденом. В проекте прописано, что к награждению не могут быть представлены женщины, «неоднократно (два и более раза) привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности, против порядка управления». В действующее редакции закона предусмотрено, что не могут быть представлены к награде женщины совершившие указанные административные правонарушении при условии, что «не истек срок, по окончании которого они считаются не подвергавшимися административному взысканию». Кроме того, не смогут получить орден женщины ранее имевшие и (или) имеющие судимость. Сейчас, по закону, его не могут получить только имеющие судимость.

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