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Лукашисты взялись за орден Матери

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  • 3.10.2023, 20:56
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Лукашисты взялись за орден Матери

Возможно, не всех белорусок, родивших пятерых детей, будут награждать.

Белорусок предлагается награждать орденом Матери только при наличии высоких нравственных качеств. Кроме того, они должны продемонстрировать ответственность в воспитании и содержании детей. Такие положения заложены в проект изменений в закон «О государственных наградах Республики Беларусь», который появился в базе данных законопроектов Национального правового интернет-портале.

В действующей версии закона прописано, что «орденом Матери награждаются женщины, родившие и (или) воспитавшие пять и более детей – граждан Республики Беларусь».

В проекте предлагается расширенная формулировка: «Орденом Матери награждаются женщины – граждане Республики Беларусь, которые родили и (или) воспитали пять и более детей – граждан Республики Беларусь, обладающие высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».

Еще одно изменение в законе касается перечня условий, при наличии которых женщины быть награждены орденом. В проекте прописано, что к награждению не могут быть представлены женщины, «неоднократно (два и более раза) привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности, против порядка управления». В действующее редакции закона предусмотрено, что не могут быть представлены к награде женщины совершившие указанные административные правонарушении при условии, что «не истек срок, по окончании которого они считаются не подвергавшимися административному взысканию». Кроме того, не смогут получить орден женщины ранее имевшие и (или) имеющие судимость. Сейчас, по закону, его не могут получить только имеющие судимость.

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