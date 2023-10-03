Задержаны экс-главы Нагорного Карабаха

Задержаны экс-главы Нагорного Карабаха7
- 3.10.2023, 20:46
- 2,802
Вместе с ними задержан бывший спикер так называемого парламента.
Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали так называемых бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, сообщает азербайджанское агентство АПА.
Вместе с ними также был задержан бывший спикер так называемого парламента республики Давид Ишханян. Все они доставлены в Баку в рамках возбужденных против них уголовных дел. По каким статьям ведется расследование, агентство не уточняет.