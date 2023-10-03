Задержаны экс-главы Нагорного Карабаха 7 3.10.2023, 20:46

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Вместе с ними задержан бывший спикер так называемого парламента.

Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали так называемых бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Вместе с ними также был задержан бывший спикер так называемого парламента республики Давид Ишханян. Все они доставлены в Баку в рамках возбужденных против них уголовных дел. По каким статьям ведется расследование, агентство не уточняет.

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