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Задержаны экс-главы Нагорного Карабаха

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  • 3.10.2023, 20:46
  • 2,802
Задержаны экс-главы Нагорного Карабаха

Вместе с ними задержан бывший спикер так называемого парламента.

Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали так называемых бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Вместе с ними также был задержан бывший спикер так называемого парламента республики Давид Ишханян. Все они доставлены в Баку в рамках возбужденных против них уголовных дел. По каким статьям ведется расследование, агентство не уточняет.

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