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«Белавиа» больше не будет летать в Абу-Даби

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  • 3.10.2023, 20:31
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«Белавиа» больше не будет летать в Абу-Даби

Изменятся рейсы и в другие города ОАЭ.

С октября «Белавиа» больше не будет летать в Абу-Даби, а также изменит полетную программу в Шарджу и Дубай, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

На данный момент «Белавиа» летает в Шарджу дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Отправление из Минска — в 00.50, прибытие в Шарджу — в 08.00.

Вылет из Шарджи — в 09.00, прибытие в Минск — в 14.00. С 29 октября к этим рейсам добавится еще один — по субботам.

Также «Белавиа» выполняет рейсы в Дубай по понедельникам, средам и воскресеньям. А с 29 октября полетную программу дополнят рейсы по четвергам. Расписание с этой даты будет следующее: вылет из Минска — в 03.05, прибытие в Дубай — в 09.50; вылет из Дубая — в 10.50, прибытие в Минск — в 16.15. Время для всех аэропортов указано местное.

Вместе с тем авиакомпания приняла решение отменить полетную программу в Абу-Даби.

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