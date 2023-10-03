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Украинская разведка прокомментировала российское «творчество» на аэродромах

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  • 3.10.2023, 21:06
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Украинская разведка прокомментировала российское «творчество» на аэродромах

Осталось только пустить шаманов с бубнами.

После атак на аэродромы на территории РФ россияне начали придумывать способы как защитить свои самолеты. Они стали «прикрывать» их покрышками и даже рисовать граффити самолетов.

Как рассказал «24 каналу» представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя российское «творчество», удары по вражеским объектам – в частности, аэродромам – являются большой угрозой для противника. Из-за этого в РФ начали перебрасывать авиацию на другие аэродромы, что не является простой задачей.

«Поэтому мы видим покрышки и раскраску граффити самолетов – это попытка обмануть устаревшими методами современные технологии и спутники. То есть спутник отснял, как они рисуют, но они думали, что смогут кого-то в чем-то обмануть. Могут еще шамана с бубнами пустить. Шаманизм — очень популярное явление среди политической элиты России», – пояснил Юсов.

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