Путин обиделся на Армению 8 3.10.2023, 21:45

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Россия объявила Еревану экономическую войну после ратификации Римского статута.

Российские власти усиливают экономическое давление на Армению, которая стремится разорвать военные связи с Кремлем, а во вторник присоединилась к Международном уголовному суду и будет обязана арестовать президента Владимира Путина, если тот посетит республику с визитом.

Автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, сталкиваются с массовыми проблема на границе, сообщил министр экономики республики Ваан Керобян, пишет The Moscow Times.

По его словам, российская сторона объясняет происходящее проверками качества поставляемого в РФ коньяка. В результате на КПП Верхний Ларс, единственном действующем пункте пропуска на грузино-российской границе, скопились десятки грузовиков.

Торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян. оценил размер пробки в 60 машин. По его словам, большегрузы ожидают завершения экспертизы качества.

Проблемы на границе у поставщиков армянского коньяка могли возникнуть из-за претензий Росалкогольрегулирования. Предостережение за подписью замглавы ведомства Елены Афанасьенко опубликовал ранее экс-зампред ЦБ РФ, а ныне старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.

В документе, в частности, говорится о необходимости прекратить оборот и закупки коньяка трех марок — «Армянский коньяк АВЗ», Армянская крепость выдержка 8 лет» и «Армянский коньяк 5 лет». В этих напитках экспертиза обнаружила ароматизаторы, фенольные соединения, а также спирты «неконьячного происхождения», говорится в документе.

Проблемы у поставщиков коньяка возникли на фоне ратификации Арменией Римского статута — основного документа, регламентирующего работу международного уголовного суда в Гааге, которые в марте выдал ордер на арест Путина.

3 октября Армения стала 124-й страной мира, присоединившейся к МУС. Ранее премьер республики Никол Пашинян сообщил, что решение было принято для расследования событий в Нагорном Карабахе. Вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства», подчеркнул Пашинян.

Российский МИД на прошлой неделе назвал враждебным и «токсичным» решение Еревана по Римскому статуту, а также сообщил, что Армению предупреждали по дипканалам: присоединение к МУС «неприемлемо» в условиях, когда суд выдал ордер на Путина.

В Москве продолжают считать Армению партнером и союзником, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что ордер МУС российские власти считают «ничтожным» и «незаконным».

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