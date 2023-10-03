закрыть
3 октября 2023, вторник, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден: НАТО поддержит Польшу в случае провокаций со стороны Лукашенко

2
  • 3.10.2023, 21:56
  • 2,706
Байден: НАТО поддержит Польшу в случае провокаций со стороны Лукашенко
Джо Байден

Президент США прокомментировал нарушение польской границы белорусскими вертолетами.

Президент США Джо Байден назвал ответственным поведение Польши в инциденте с белорусскими вертолетами. Он также подтвердил, что НАТО поддержит Польшу в случае провокаций с белорусской стороны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам телефонной конференции, которая состоялась сегодня.

«Президент Байден подчеркнул наше крайне ответственное и разумное поведение по отношению к провокациям, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он очень четко упомянул о пересечении границы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что мы вели себя очень ответственно, в том числе как государство-член Североатлантического альянса. Он поблагодарил союзников за консультации по этому вопросу и подчеркнул, что мы можем быть уверены в 100% поддержке со стороны НАТО, как штаба, так и стран-членов, в случае каких-либо провокаций», – цитирует польского президента его пресс-служба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип