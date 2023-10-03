Байден: НАТО поддержит Польшу в случае провокаций со стороны Лукашенко 2 3.10.2023, 21:56

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Джо Байден

Президент США прокомментировал нарушение польской границы белорусскими вертолетами.

Президент США Джо Байден назвал ответственным поведение Польши в инциденте с белорусскими вертолетами. Он также подтвердил, что НАТО поддержит Польшу в случае провокаций с белорусской стороны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам телефонной конференции, которая состоялась сегодня.

«Президент Байден подчеркнул наше крайне ответственное и разумное поведение по отношению к провокациям, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он очень четко упомянул о пересечении границы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что мы вели себя очень ответственно, в том числе как государство-член Североатлантического альянса. Он поблагодарил союзников за консультации по этому вопросу и подчеркнул, что мы можем быть уверены в 100% поддержке со стороны НАТО, как штаба, так и стран-членов, в случае каких-либо провокаций», – цитирует польского президента его пресс-служба.

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