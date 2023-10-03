Z-пропагандист: Российским военным не нравится «СВО» 2 3.10.2023, 22:08

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Достаточно вспомнить интервью Пригожина.

В рядах российских силовиков наименьшая поддержка «спецоперации» в рядах тех, кто ведет боевые действия. Военные РФ в большинстве своем к агрессии относятся либо сдержанно, либо резко против. С таким откровенным заявлением выступил сбежавший в РФ одесский коллаборант и Z-пропагандист Игорь Димитриев, ссылаясь на «личный опыт», передает «Диалог».

«Российские силовики совсем не поддерживают и не поддерживали с самого начала этих радикальных «побед любой ценой», «весь мир в труху» и так далее. Собственно те на ком боевые действия держалась, относятся к «СВО» мягко говоря сдержанно, а то и хватаются за голову от недоумения. Ну интервью Пригожина вы помните. Остальные просто не такие общительные, как он… Почему? Потому что когда ты реально видишь, знаешь, что происходит, представляешь перспективы, ты не можешь к этому так восторженно относиться», - заявил Димитриев.

Он уверяет, что войну в РФ из влиятельных лиц поддерживают только те, кто на ней зарабатывают: силовики, контролирующие российский бизнес, пропагандисты, публичные политики, а также Z-военкоры.

«СВО» - это их «хлеб». Предатель также рассказал о конспирологической версии, которая гуляет в российской верхушке, не поддерживающей войну. Некоторые полагают, что истинная цель «СВО» - это «демилитаризация», но не Украины, а самой России для смены власти и даже государственного устройства в стране.

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