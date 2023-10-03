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В Быхове на глазах у хозяина дотла сгорел Volkswagen

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  • 3.10.2023, 22:14
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В Быхове на глазах у хозяина дотла сгорел Volkswagen

Автомобиль был полностью уничтожен.

В Быхове днем 2 октября дотла сгорел Volkswagen Passat 1991 года выпуска, сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о загоревшемся VW, который был припаркован в Вокзальном переулке, поступила работникам МЧС в 16.08. Когда спасатели прибыли к месту вызова, автомобиль горел открытым пламенем, рядом с ним находился хозяин.

В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.

Предполагаемая причина возгорания — механическое разрушение узлов и деталей.

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