В Быхове на глазах у хозяина дотла сгорел Volkswagen 1 3.10.2023, 22:14

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Автомобиль был полностью уничтожен.

В Быхове днем 2 октября дотла сгорел Volkswagen Passat 1991 года выпуска, сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о загоревшемся VW, который был припаркован в Вокзальном переулке, поступила работникам МЧС в 16.08. Когда спасатели прибыли к месту вызова, автомобиль горел открытым пламенем, рядом с ним находился хозяин.

В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен.

Предполагаемая причина возгорания — механическое разрушение узлов и деталей.

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