Bloomberg: Три ключевых черноморских порта Украины возобновили прием кораблей для экспорта зерна 1 3.10.2023, 22:25

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Российская блокада прорвана.

Пять кораблей за последнюю неделю заходили в три украинских порта – Одесский, Черноморск и Южный. Еще пять кораблей уже прошли транзитом по коридору, загрузили грузы и ушли после 16 сентября, говорится в публикации. Это означает, что суда теперь достигли всех трех глубоководных портов, используя временный украинский коридор, пишет Bloomberg.

Проход кораблей сигнализирует о том, что ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после краха зернового соглашения с участием страны-агрессора РФ оправдалась, отмечает агентство. При этом говорится, что успех пока носит в основном символический характер и что движение судов по-прежнему требует осторожных маневров вблизи берегов Болгарии и Румынии по пути в Украину.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков сказал, что россияне рассчитывали причинить Украине больше проблем, выходя из зерновой сделки. Он ожидает, что количество судов, направляющихся в украинские порты, увеличится.

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