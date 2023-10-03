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Politico: ЕС официально объявит о начале переговоров о членстве Украины

  • 3.10.2023, 22:56
Politico: ЕС официально объявит о начале переговоров о членстве Украины

Уже в декабре.

Евросоюз готовится начать с Украиной переговоры о членстве и официально сообщит об этом в декабре, передает Politico во вторник, 3 октября, со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

В ноябре Еврокомиссия должна представить «отчет о прогрессе» Украины и других стран-кандидатов на членство условий для вступления в блок. По словам одного из собеседников Politico, дальше Еврокомиссия сделает заявление, после которого «странам-членам будет очень трудно не сказать — давайте начнем переговоры по Украине».

«Политический толчок будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены могли сопротивляться», — сказал дипломат.

Второй дипломат уточнил, что в декабре должно быть принято политическое решение о начале переговоров, а юридическое могут принять к началу 2024 года.

Как пишет Politico, представитель ЕС сказал, что прогресс Украины в выполнении критериев для начала переговоров о членстве «обнадеживает, и только одна сфера, касающаяся меньшинств, представляется проблематичной в краткосрочной перспективе».

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