В России прогнозируют обвал рождаемости до уровней начала XIX века 3.10.2023, 23:22

Российское правительство уже готовится к такому сценарию.

Число рождений детей в России продолжит снижаться в ближайшие три года и упадет до уровней, которых страна не видела с царских времен. Такой прогноз российские власти заложили в проект бюджета Социального фонда (бывший Пенсионный фонд), который выплачивает в том числе пособия на детей.

В прошлом году в РФ появились на свет 1,306 млн детей. В этом — число родившихся снизится до 1,244 млн и станет минимальным с 1990х годов.

В 2024 году число рождений упадет еще ниже - до 1,171 млн детей, в 2025 - до 1,153 млн, а в 2026-м - до 1,143 млн, следует из прогноза, опубликованного в пояснительной записке к бюджету фонда.

Заложенные в прогноз цифры — это минимум с рубежа XVIII–XIX века, сказал The Moscow Times демограф Алексей Ракша.

Предыдущее «дно» рождаемости в России, согласно Росстату, было установлено в 1999 году — 1,214 млн детей. В этом году, как следует из прогноза, число родившихся удержится чуть выше (примерно на 30 тысяч), а со следующего — пробьет вековые минимумы.

Число рождений детей в России устойчиво снижается с аннексии Крыма и с тех пор обвалилось уже почти на треть: 1,942 млн в 2014 году, 1,94 млн в 2015-м, 1,888 млн в 2016-м, 1,69 млн в 2017-м, 1,604 млн в 2018-м, 1,481 млн в 2019-м, 1,436 млн в 2020-м, 1,398 млн в 2021-м.

Мобилизация, в результате которой 300 тысяч мужчин отправились на фронт, а еще сотни тысяч уехали из страны, снизила число родившихся примерно на 5%. Этот эффект проявлялся в июне–июле текущего года, отмечает Ракша. Согласно Росстату, число родившихся в эти месяцы падало на 6,7% и 3%, до 104,4 и 110,4 тысячи детей соответственно. Однако август, указывает демограф, стал лучшим по числу рождений за два года, несмотря на сокращение числа женщин детородного возраста на 3% ежегодно.

Прогноз, который заложен в бюджет Социального фонда, формировался осенью 2022 года и исходил из реалий мобилизации, а также отъезда россиян за рубеж — тогда было непонятно, что столько денег вольется в экономику, поясняет Ракша. По оценкам Bloomberg, только выплаты мобилизованным и военным за прошлый год составили около триллиона рублей.

«Рождаемость на 1 женщину в этом году примерно такая же, как в прошлом. По моему прогнозу, в 2023 году рождаемость не упадет, а в 2024 году возможен даже прирост показателя, учитывая позитивную динамику доходов населения», — пишет эксперт.

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