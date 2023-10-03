Прошедший сентябрь побил рекорд температуры за почти 80 лет 3.10.2023, 23:37

Средняя температура воздуха в сентябре составила +16,2°С.

Климатологи подвели итоги первого месяца осени. Нынешний сентябрь оказался самым теплым за историю метеонаблюдений с 1945 года, сообщил во вторник Белгидрометцентр.

Средняя температура воздуха в сентябре составила +16,2°С, что выше климатической нормы на 3,5°С. Это рекордное отклонение. Прежний рекорд был в 2015 году и составлял +15°С, также сильно теплее нормы были сентябри 1955, 1975, 1994 и 2020 годов, но отклонение от нормы во всех случаях составляло только 1,5−2 градуса (это отметила в эфире СТВ начальник службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Суслова).

При этом если на севере Беларуси среднемесячная температура превысила норму «лишь» на 2,5°С, то в районе Гродно и Бреста отклонение составило целых 4,5°С. Самой аномальной была третья декада месяца, когда погода все еще оставалась летней: норма была превышена на 5,6°С.

В течение всего месяца дневные температуры составляли в основном +20...27°С. Рекордом стало 13 сентября в Бресте и Пружанах — там было зафиксировано +29,2°С. Ночью было в основном +9...15°С, но иногда температура опускалась и ниже. Как обычно, не подвел белорусский полюс холода — деревня Езерище в Витебской области: именно там 26 сентября был отмечен месячный минимум — минус 0,1°С.

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