закрыть
3 октября 2023, вторник, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прошедший сентябрь побил рекорд температуры за почти 80 лет

  • 3.10.2023, 23:37
Прошедший сентябрь побил рекорд температуры за почти 80 лет

Средняя температура воздуха в сентябре составила +16,2°С.

Климатологи подвели итоги первого месяца осени. Нынешний сентябрь оказался самым теплым за историю метеонаблюдений с 1945 года, сообщил во вторник Белгидрометцентр.

Средняя температура воздуха в сентябре составила +16,2°С, что выше климатической нормы на 3,5°С. Это рекордное отклонение. Прежний рекорд был в 2015 году и составлял +15°С, также сильно теплее нормы были сентябри 1955, 1975, 1994 и 2020 годов, но отклонение от нормы во всех случаях составляло только 1,5−2 градуса (это отметила в эфире СТВ начальник службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Суслова).

При этом если на севере Беларуси среднемесячная температура превысила норму «лишь» на 2,5°С, то в районе Гродно и Бреста отклонение составило целых 4,5°С. Самой аномальной была третья декада месяца, когда погода все еще оставалась летней: норма была превышена на 5,6°С.

В течение всего месяца дневные температуры составляли в основном +20...27°С. Рекордом стало 13 сентября в Бресте и Пружанах — там было зафиксировано +29,2°С. Ночью было в основном +9...15°С, но иногда температура опускалась и ниже. Как обычно, не подвел белорусский полюс холода — деревня Езерище в Витебской области: именно там 26 сентября был отмечен месячный минимум — минус 0,1°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип