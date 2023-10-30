В Минске собираются ввести единую нумерацию наземного транспорта 30.10.2023, 2:44

Когда это случится?

В Минске планируется перевести наземный транспорт на единую нумерацию, то есть у автобусов и троллейбусов не будет номеров-«двойников». О том, когда это станет возможным, в эфире «Радио-Минск» рассказал генеральный директор «Минсктранса» Олег Дзюбенко.

По словам главы предприятия, для запуска единой нумерации наземного транспорта в Минске необходимо решить ряд вопросов. Один из них — введение единого проездного, который уже несколько месяцев действует в столице.

Следующий этап — технический, поскольку часть информационных указателей на троллейбусах не могут поддерживать изображение трехзначных чисел.

— После получения нового подвижного состава и замены в том числе и информационных табло на троллейбусах и автобусах, планируется введение единой нумерации, — сообщил Олег Дзюбенко.

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