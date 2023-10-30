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Зеленский: В России антисемитизм и ненависть к другим нациям встроены в систему

  • 30.10.2023, 4:36
Зеленский: В России антисемитизм и ненависть к другим нациям встроены в систему

Президент Украины отреагировал на погромы в Дагестане.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на антисемитские погромы, которые начались в России. Он заявил в соцсетях, что «российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены».

Зеленский назвал «ужасными» видео из Дагестана, на которых погромщики врываются в аэропорт Махачкалы в поисках беженцев из Израиля.

Он отметил, что такие события – проявление «массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам», которую «пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть».

Зеленский также напомнил антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского диктатора Владимира Путина.

В целом же, считает президент, антисемитизм и ненависть к другим нациям в России «системны и глубоко укоренены», именно они приводят к агрессии и террору, победить которые можно только сообща.

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