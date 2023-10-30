Вор у вора енота украл
- Денис Казанский
- 30.10.2023, 8:04
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Никакой Голливуд такого сценария не напишет.
В прошлом году, уматывая из Херсона, российские оккупанты ограбили город. Вывозили все – от комбайнов до уличных памятников. И помимо прочего, украли даже енота из местного зоопарка. Причем этой кражей безумно гордились, радостно рассказывая о ней в своих каналах и соцсетях.
От имени енота целый год даже вели отдельный Telegram-канал «Енот из Херсона», который использовали для сбора денег с доверчивых Z-дураков. Ничто не предвещало беды, но тут случилось страшное – один из воров кинул других воров, замутил себе енота и собранное бабло с карты и сбежал.
Представляете? Вор оказался вором! Вор у вора енота украл! Немыслимо…
Теперь Z-паблики бессильно трясут кулаками и делят краденого енота, выясняя, кто же из них предатель.
Воистину, нет ничего более жалкого и карикатурного, чем русский Z-патриот. Хоть бери и кинокомедию снимай. Никакой Голливуд такого сценария не напишет.
Денис Казанский, Telegram