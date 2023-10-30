Как поведет себя белорусский рубль на этой неделе? 1 30.10.2023, 8:13

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Прогноз аналитиков.

На текущей неделе предстоит еще одно событие из этой категории – заседание монетарного комитета ФРС США. Итоги двухдневного заседания будут опубликованы в среду 1 ноября в 21:00 по минскому времени, пишет myfin.by.

Основная ставка финансового рынка на то, что FOMC ФРС оставит процентную ставку без изменений, но риторика руководителя ФРС Джерома Пауэлла остается «ястребиной». То есть регулятор готов сохранять ставку на высоких уровнях столько, сколько понадобится для снижения инфляции к целевому значению в 2,00%.

Как оно будет по факту – покажет время, но на мировом финансовом рынке доллар США сейчас в цене и, с большой степенью вероятности, спрос на него сохранится еще долго.

С учетом сказанного, на белорусском валютном рынке можно ожидать, что курс доллара США останется на текущем уровне около USD/BYN 2,200. Евро остается под давлением. Российский рубль имеет все шансы снизится до RUB/BYN 3,400 за 100 российских рублей.

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