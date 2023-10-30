Дмитрий Танкович: Ничего из слов украинских таксистов о Лукашенко передать не смогу 3 30.10.2023, 8:23

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Придется запикивать целые предложения.

Работающий в Украине белорусский комик и ведущий Дмитрий Танкович рассказал об отношениях народов двух стран.

В интервью Жизнь-Малина шоумен сравнил реакцию киевских таксистов на правителя Беларуси до 24 февраля 2022 года и после.

– До полномасштабного вторжения я не помню ни одного таксиста, который критиковал бы Лукашенко. Все говорили: классно же, дорогие хорошие, пенсии платят. Сейчас ничего передать из их слов я не смогу, потому что придется запикать все предложение.

Отношение у людей сильно изменилось, ведь их, по сути, обманули. Все прекрасно помнят слова Лукашенко, что в Украину через территорию Беларуси не пройдет ни один солдат. Лукашенко обманул целую страну, – сказал Тамкович.

Шоумен рассказал об упреках украинцев, с которыми сталкивается после 24 февраля 2022 года: войска пошли с территории Беларуси из-за того, что беларусы не смогли сделать революцию, как это смогли украинцы.

– На сегодняшний момент украинцы имеют право на такие мысли. Они понимают: если бы в 2020 году в Беларуси все получилось, то, возможно, и не было бы 24 февраля 2022 года, – отметил Танкович.

По словам комика и ведущего, в ответ на такие упреки он напоминает украинцам, что под контролем Лукашенко есть силовики, готовые выполнить любую его команду. Тогда как, например, во время «Оранжевой революции» беспредела со стороны украинских силовиков не было.

– Забавная ситуация: в Киеве, в стране, где идет война, мы чувствуем себя безопаснее, чем в Беларуси. Не знаю, в Беларуси успели бы ребята свет (для съемок – прим.) поставить? – отметил Танкович.

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