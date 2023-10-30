В истории с заводом в Миорах, который развалил Лукашенко, есть продолжение 30.10.2023, 8:33

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Частная компания была национализированы, а руководство арестовано.

В Экономическом суде Витебской области на 11 ноября запланировано заседание по экономической несостоятельности (банкротстве) компании «ММПЗ-групп». Это фирма, которая раньше управляла «идеальным» заводом в Миорском районе, который в итоге национализировали. Информация об очередном судебном заседании по этому делу появилась на сайте Верховного суда.

В Экономическом суде Витебской области на 11 ноября назначено заседаний по иску «Беларусбанка», который выступал кредитором компании «ММПЗ-групп».

«ММПЗ-групп» принадлежал Миорский металлопрокатный завод. 11 ноября как раз истекает срок ликвидационного производства этой компании, его ранее в сентября продлевали.

В июне 2021 года, незадолго до визита на предприятие в Миорах Александра Лукашенко, силовики задержали его руководителей, пишет «Зеркало».

После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. В итоге в 2022 году все активы и долги Миорского металлопрокатного завода перешли новой государственной фирме, ее учредил «Белцветмет». В августе прошлого года Александр Лукашенко заявил о национализации завода «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда политик возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

В ноябре прошлого года завод в Миорах передали созданному госпредприятию «Металлопрокатная компания», которая работает под брендом Tinergy. Она подчиняется «Белцветмету». Руководство предприятия уверяет, что в государственных руках завод работает успешно, с «уверенностью в завтрашнем дне». Однако по решению Совмина предприятие не публикует финансовую отчетность.

Что касается «Беларусбанка», то он участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

11 сентября этого года на аукционе пытались продать имущество «ММПЗ-групп» на сумму почти 1,5 млн рублей, следует из данных Единого государственного реестра сведений о банкротстве. Однако торги не состоялись, не нашлось желающих купить имущество. На начало ноября назначены очередные торги имуществом этой компании.

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