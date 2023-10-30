Протокол на случай смерти Путина 1 Олег Постернак

30.10.2023, 8:42

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Вряд ли там есть фамилия конкретного преемника.

Когда возникают слухи о смерти «вождя» (а они в авторитарной политической культуре являются наиболее популярным способом управления массовым сознанием), имеющие еще и традиционную отсылку к аналогиям в российской истории (смерть Сталина, Брежнева и его преемников, болезни Ельцина и т.п.), то, как правило, у них несколько целей.

В случае с запуском слухов о смерти Путина, кстати, инспирированных источниками, которые совсем не заслуживают доверия, а больше указывают на желание создать искусственный ажиотаж на популярной теме (ТГ-канал «Генерал СВР», бывший разведчик Жирнов и эксцентричный профессор Соловей), информационные подразделения спецслужб Кремля достигают нескольких целей.

Первая цель — явить после сознательного разгона слухов «воскресшего «и здорового Путина для категорического закрепления в массовом сознании россиян убеждения, что Путин» в форме» и будет править вечно, ему нет альтернативы и надежды на его смерть напрасны. Достаточно простая технология накануне президентских выборов, которая позволяет спекулировать на страхе россиян относительно будущего РФ без Путина.

Вторая цель Путина — протестировать элиту на предмет ее лояльности и действий. Разбитая по чиновничьим и олигархическим группам элита давно думает о преемнике, поскольку от конфигурации власти после Путина зависит ее статус, ресурсы и влияние. Понятно, что российская элита живет в режиме «Путин пишу, а в уме преемник». Это просчитывает и сам российский диктатор, который не хотел бы пасть жертвой заговора или дворцового переворота. Стоит лишь вспомнить его испуганное выражение лица во время июньского выступления Пригожина.

Третья цель — перебить слухи о двойниках Путина, которые недавно начали активно прогоняться альтернативными источниками информации в самой России.

Запрос в гугле «Путин умер» возглавил тренды поиска. Но примечательны надежда, которую дарует смерть российского диктатора. В Украине с этим связывают окончание войны. В России – ощущение необычности и страха перед будущим. И вот когда окажется, что он жив – украинцам придется безропотно мириться с идеей непобедимости Путина. Если он жив, значит его дело — кровавая война — может довольно долго продолжаться.

И еще одно. Весь этот шум косвенно внушает россиянам одну порочную идею – Путина можно будет избавиться только из-за его смерти. Никакие выборы не способны его сместить, а значит надежды на выборы как на шанс — безосновательны и наивны. И какой у них смысл, если избавиться от Путина можно быть лишь путем покорного ожидания его смерти.

Перенасыщая инфопространство различными впечатляющими месседжами, способными заполонить магическое сознание обычных граждан, можно смешать тему двойников с более эмоционально насыщенной информацией и заставить граждан сформировать мнение о токсичности и искусственности всей информации, кружащей вокруг них.

Поэтому обсуждение преемников Путина в контексте этой очередной путинской информационно-психологической выходки не имеет своего публичного смысла. Однако протокол действий на случай смерти диктатора, согласованный с самим Путиным, безусловно, существует.

Вряд ли там есть фамилия конкретного преемника. Среди множества фамилий – Собянин, Мишустин, Кириенко, Дюмин, Патрушев, которые называются разными источниками, потенциал каждого зависит от того, кто получит рукоположение от «чекистов», силовых структур и на кого будет работать пропагандистская медиамашина, а это предполагает тайный консенсус внутри правящей элиты.

Олег Постернак, «Фейсбук»

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