Белорус на велосипеде хотел перевезти в Литву 50 тысяч евро в кроссовках 30.10.2023, 8:49

На границе сказал, что у него лишь 8500 евро.

Суд Островецкого района рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который пытался перевезти через белорусско-литовскую границу крупную сумму валюты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в августе этого года в пункте пропуска «Котловка». Мужчина пересекал границу на велосипеде – он ехал из Беларуси в Литву.

Он заявил таможеннику, что у него при себе есть 8500 евро. Однако при обыске в его кроссовках и личных вещах нашли деньги в сумме, эквивалентной 55 278,13 долларам.

Обвиняемый признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 базовых величин (37000 рублей).

«Судом в соответствии с ч.1 ст.46-1 УК применена специальная конфискация, и изъяты в собственность государства, как предмет преступления, принадлежащие обвиняемому денежные средства в сумме 50800 евро, 107 долларов, 25 белорусских рублей, 217,12 польских злотых, а также велосипед», – отметили в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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