СМИ: РФ отдала несколько городов на Луганщине под контроль Татарстана 30.10.2023, 8:59

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Казань курирует «перевоспитание» молодежи в оккупированном городе.

Россия выделила часть оккупированной Луганщины — агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное — под полный контроль одного из своих регионов, Республики Татарстан. Об этом сообщил в воскресенье, 29 октября, Центр национального сопротивления.

Как говорится в сообщении, делегация из Татарстана во главе с его премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит на временно оккупированные территории Луганской области. Особое внимание они уделили Лисичанску.

Официальная цель — показательные проекты вроде «восстановления инфраструктуры» и инициирования строительства в регионе. Также рабочим из Татарстана местные оккупационные администрации отдают жилье, которое ранее оккупантами было признано как «бесхозное», пишет cопротивление.

В то же время Татарстан курирует программу перевоспитания местной молодежи, имеющую целью сделать из них современных «янычар», объясняет Центр.

В течение октября около двухсот детей были вывезены в лагерь в Казани, где проводятся мероприятия по изменению их самоидентификации и фиджитал-соревнования — сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр.

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